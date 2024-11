Une star des Simpson est sur le départ

L'une des stars emblématiques de la série d'animation Les Simpson annonce son départ après 35 ans de bons et loyaux services.

Tl;dr Pamela Hayden, voix de Milhouse dans Les Simpson, quitte la série.

Pamela Hayden a également doublé d’autres personnages populaires de Springfield.

Les Simpson continue, malgré les changements de voix de plusieurs personnages.

Un changement de voix à Springfield

Après plus de trois décennies de diffusion, Les Simpson, la série animée la plus longue de l’histoire de la télévision, subit une nouvelle transformation. En effet, alors que le train de Springfield ne montre aucun signe de ralentissement, un membre clé de l’équipe de doublage a décidé de descendre avant d’atteindre la station finale.

Pamela Hayden tire sa révérence

La nouvelle a été annoncée plus tôt dans la journée par Hulu : Pamela Hayden, qui a prêté sa voix à Milhouse Van Houten pendant plus de trente-cinq ans, quitte la série. Son départ marque la fin d’une époque, Milhouse étant un des personnages les plus drôles et emblématiques de Les Simpson. Son rôle de souffre-douleur et son amour non partagé pour Lisa ont contribué à la renommée du personnage. Il n’est pas encore certain si un autre acteur reprendra le rôle de Milhouse.

Une carrière marquée par plusieurs personnages

Pamela Hayden ne s’est pas seulement illustrée en prêtant sa voix à Milhouse. Elle a également doublé d’autres personnages de Springfield comme Jimbo Jones, Rod Flanders et Todd Flanders. Son départ laisse un grand vide dans l’ensemble du casting et elle manquera assurément aux fans de la série. Heureusement, Hulu a eu l’occasion d’enregistrer une dernière vidéo avec Hayden, dans laquelle elle évoque son parcours avec Les Simpson et l’inspiration derrière ces personnages emblématiques.

Les Simpson : une série résiliente

D’autres personnages de Les Simpson ont connu des changements de voix au fil des ans, comme Dr. Hibbert, Carl Carlson, Martin Prince et Lunch Lady Doris. Malgré cela, la série en est à sa trente-cinquième saison et a déjà été renouvelée pour une trente-sixième. Selon Hank Azaria, un autre acteur de doublage de la série, The Simpsons pourrait même atteindre quarante saisons.

Malgré des bouleversements majeurs, Les Simpson continue d’être une valeur sûre de la télévision. Les fans de Springfield peuvent s’attendre à de nouvelles surprises et crossovers avec l’univers Disney, grâce à l’acquisition de Fox par Disney.