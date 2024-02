Star Wars réintroduit les midi-chloriens, élément crucial du nouvel univers Disney

L'idée de George Lucas sur les midi-chloriens a démystifié la Force, mais les projets Star Wars récents de Disney ont commencé à restaurer le mystère autour de la Force.

L’univers de Star Wars a récemment replacé au coeur de ses intrigues les midi-chloriens, concept introduit par George Lucas dans les préquels. Pour certains, cette explication scientifique de la Force, une capacité mystérieuse et précieuse qui ne pourrait être possédée que par quelques élus, a suscité l’intérêt. Pour d’autres, ce fut une intrusion peu appréciée dans un mystère qui faisait partie intégrante de la galaxie.

Dans Star Wars, épisode I: La Menace fantôme, Qui-Gon Jinn, incarné par Liam Neeson, présente l’idée des midi-chloriens chez les Jedi, qui a effectivement démystifié la Force. Le réalisateur Georges Lucas a donc changé la façon dont Star Wars était perçue : le succès de Luke Skywalker dans la destruction de l’Étoile de la Mort n’était plus une victoire spirituelle issue de sa confiance en la Force, mais le résultat d’un nombre scientifique, dû à son taux élevé de midi-chloriens.

Malgré l’obsession de Sheev Palpatine, alias Dark Sidious, pour la création d’un clone amélioré de lui-même, il semble avoir manqué l’essentiel. La volonté de Sabine Wren dans Ahsoka, spin-off basé sur l’univers Star Wars, de maîtriser la Force, malgré un taux de midi-chloriens probablement moyen ou inférieur à la moyenne, prouve que le nombre de midi-chloriens n’est pas le seul facteur déterminant la sensibilité à la Force. Le talent de Sabine pour la Force, bien que modeste, rétablit subtilement le mystère original derrière le pouvoir.

On en pense quoi ?

La réintroduction des midi-chloriens dans l’univers de Star Wars montre que la narration peut évoluer et se réinventer. Loin de nuire à la magie de la saga, elle apporte une nouvelle couche de complexité à son univers. Il est intéressant de voir comment les créateurs ont su prendre en compte les réactions des fans et intégrer les midi-chloriens de manière plus subtile, en montrant qu’ils ne sont qu’un aspect de la Force. Cela prouve que la mythologie de Star Wars est suffisamment riche pour continuer à captiver le public, même après des décennies d’existence.