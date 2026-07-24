Avengers: Doomsday pourrait sacrifier le Spider-Man de Raimi

Une image de la bande-annonce relance une rumeur lourde autour d’Avengers: Doomsday. Si elle se confirme, le MCU toucherait à un univers adoré.

En bref Une scène relance une grosse rumeur spoiler

Professor X verrait peut-être un univers mourir

Le MCU jouerait très gros

Un plan de la bande-annonce d’Avengers: Doomsday suffit à faire grimper la température. On y voit Professor X regarder par la fenêtre du manoir X une planète exploser dans le ciel. Et si cette image montrait la destruction de l’univers du Spider-Man de Sam Raimi, on ne parlerait plus d’un simple clin d’œil nostalgique, mais d’un vrai séisme pour le MCU.

Une image, et soudain la rumeur prend corps

Ce qui trouble, c’est le montage. Plus tard dans la bande-annonce, le manoir des X-Men apparaît détruit. Le plan avec Xavier semble donc situé très tôt dans le film, à un moment où il assiste à un événement cosmique qui menace aussi sa propre Terre.

L’hypothèse la plus commentée, c’est celle d’une incursion, ce choc entre deux réalités censé anéantir les mondes impliqués. Même sans valider le reste des rumeurs, l’idée d’une collision entre l’univers des X-Men et celui de Spider-Man colle assez bien à ce qu’on voit à l’écran.

Le scénario qui circule depuis des mois

Depuis février 2026, un bruit revient sans arrêt sur les réseaux. Le compte MyTimeToShineHello, connu pour ses fuites autour du MCU, affirmait que Wolverine et Deadpool seraient envoyés dans l’univers du Spider-Man de Tobey Maguire pour le détruire avant qu’une incursion n’emporte tout.

Dans cette version, les mondes de Raimi et des X-Men entrent en collision. Les X-Men prennent alors une décision extrême, envoyer Wolverine et Deadpool supprimer l’un des deux univers. La mission tournerait au drame, avec un combat entre Wolverine et Spider-Man. Wolverine y resterait, comme le Spider-Man de Maguire, tandis que Deadpool s’échapperait au dernier moment.

Rien de tout ça n’est confirmé. Mais clairement, la bande-annonce donne un peu plus de matière à cette piste qu’à beaucoup d’autres fuites générées à la chaîne.

Pourquoi ce serait le choix le plus risqué du film

Le retour de Robert Downey Jr. en Doctor Doom, celui de Chris Evans et la présence des X-Men version FOX font déjà débat. Pas mal de fans reprochent à Marvel de puiser encore et encore dans la nostalgie.

Mais détruire l’univers de Raimi, ce serait autre chose. Spider-Man 4 avec Tobey Maguire reste l’un des rêves les plus persistants du public, surtout après Spider-Man: No Way Home. Fermer cette porte d’un coup reviendrait aussi à balayer des personnages adorés comme Mary Jane ou Aunt May, juste pour créer un choc dans un film qui n’est pas le leur. Là, le mot controverse serait faible.

La seule façon de faire passer la pilule

Il y a quand même une porte de sortie. Si Tobey Maguire occupe une vraie place dans Avengers: Doomsday, cette entrée tragique pourrait lancer un arc fort. Pas forcément agréable, mais au moins construit.

Mais si son univers est sacrifié pour un effet de bande-annonce avant de le ranger sur le côté, le message sera brutal. Et au-delà du spoiler, c’est là que le film dira quelque chose de plus large sur le MCU, sa façon d’utiliser ses héritages, ou de les consommer.