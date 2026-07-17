Stranger Things 5 : l’intrigue Holly, un ajout tardif et clé

Les frères Duffer n’avaient pas prévu l’arc de Holly dans la saison 5. Pourtant, c’est lui qui relie Max, Vecna et la dernière scène.

En bref Holly Wheeler n’était pas prévue au départ

Son arc relie Max au reste du récit

Le livre des scripts est déjà disponible

L’un des ressorts les plus importants de la fin de Stranger Things a été ajouté assez tard. Et ce n’est pas un détail. L’arc de Holly Wheeler, devenu central dans la saison 5, ne figurait pas dans le pitch initial de Matt et Ross Duffer.

Cette révélation accompagne la sortie, le 14 juillet, de Stranger Things: The Complete Scripts, Season 5, un recueil qui permet de lire les épisodes finaux plutôt que de les voir sur Netflix. Les deux créateurs y signent une introduction de trois pages, où ils reviennent sur la conclusion de la série après dix ans, les scènes les plus difficiles à écrire et la décision d’arrêter à cette cinquième saison.

Un morceau central né sur le tard

Aujourd’hui, c’est presque difficile à imaginer. Dans la version finale, la disparition de Holly Wheeler sert de charnière à une bonne partie du récit. Elle redonne un cap au groupe de Hawkins, relance la traque de Vecna et aide même à reconnecter l’intrigue de Max au reste.

Pourtant, au départ, ce n’était pas prévu. Le personnage, longtemps resté en arrière-plan depuis les débuts de Stranger Things, prend ici une ampleur nouvelle, avec en plus un recasting confié à Nell Fisher. Ce choix tardif a fini par peser très lourd dans l’équilibre de la saison.

Pourquoi les Duffers ont changé leur copie

Ce qui a poussé les frères Duffer à revoir leur plan, c’est une impression simple, mais gênante, il manquait quelque chose. Leur configuration d’origine posait deux problèmes. D’abord, Max flottait dans l’esprit de Vecna sans interlocuteur ni lien direct avec l’intrigue principale. Ensuite, l’ensemble ne retrouvait pas assez la sensation de la saison 1.

Ils l’avaient déjà dit en 2023 à The Guardian, cette saison 5 devait ressembler à « la saison 1 sous stéroïdes ». Dans leur introduction, ils expliquent qu’ils sont revenus à leur scène finale, celle où Holly et ses amis descendent les marches du sous-sol, pour débloquer le récit. L’idée a alors émergé, faire de Holly un personnage majeur, enlevé par Vecna comme Will l’était au début.

Bon, sur le papier, ça ressemble à une rustine. À l’écran, pas du tout.

Ce que Holly change vraiment dans la fin

Parce que cet ajout ne sert pas seulement à raccrocher des fils narratifs. Il ramène aussi quelque chose que Stranger Things avait un peu perdu en grandissant, une forme d’émerveillement enfantin. Avec des héros devenus plus âgés, la série parlait moins directement de l’enfance. Holly et ses amis réinjectent cet angle-là.

C’est ce qui donne à la dernière scène une portée plus nette. Pendant que Mike et les autres entrent dans une autre phase de leur vie, il peut transmettre D&D, et ce que ce jeu représente, à sa petite sœur. Le geste est simple. Mais il boucle proprement la série.

Et il y a un autre effet, plus discret. Avec la place prise par Mike et Nancy, laisser enfin de la lumière à Holly paraît assez logique. La saison 1 montrait déjà qu’elle percevait quelque chose autour de l’Upside Down. La saison 5 donne enfin suite à cette piste. Résultat, un ajout tardif, mais probablement l’un des plus justes de cette conclusion. Le livre des scripts est disponible en format e-book et en version brochée.