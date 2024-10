Superman & Lois confirme une décision majeure du DCEU concernant un héros important

Superman & Lois confirment que le DCEU a fait le bon choix concernant un héros majeur.

Tl;dr Superman & Lois a réussi à raconter des histoires sur un héros plus âgé.

Le DCEU s’est effondré après une série de films à succès mitigés.

Le DCU devrait équilibrer ses histoires avec des héros de tous âges et de tous stades de carrière.

Un coup de maître de Superman & Lois

La série à succès Superman & Lois a mis en lumière une version unique du héros de l’univers DC, validant l’un des choix majeurs opérés dans le DCEU aujourd’hui défunt. Après l’échec commercial retentissant de films tels que Shazam : Fury of the Gods et The Flash, l’univers s’est effondré. Les spectateurs attendent désormais avec impatience le reboot de James Gunn, dont le Superman est prévu pour juillet 2025.

L’importance des héros vieillissants

Depuis des années, le modèle des films de super-héros se basait sur l’histoire d’origine. Heureusement, Superman & Lois a défié ce statu quo en proposant des histoires sur un Superman plus âgé et établi. Accompagné d’une version plus âgée de Lex Luthor, cela a permis à la série de raconter des histoires uniques sur le héros. Après des années de lutte contre le crime, les priorités de Superman ont évolué. Pour Clark, sa famille est peut-être la chose la plus importante, ce qui le rend encore plus attachant pour le public.

Le besoin de diversité dans le DCU

Le DCU a besoin d’un univers équilibré avec des héros de tous âges à différents stades de leur carrière. C’était important pour le DCEU, qui a mis en scène un Batman plus âgé et n’a pas accordé trop de temps aux histoires d’origine de personnages comme Flash. Cela semble également être une priorité pour le DCU à venir, où tout indique que la série Lanterns mettra en vedette un Hal Jordan établi aux côtés d’un John Stewart plus jeune. De plus, un Batman suffisamment âgé pour avoir un fils existera dans l’univers.