NCIS: Hawaï Saison 4 annulée – CBS met fin au spin-off

La série policière dérivée NCIS : Hawaï, diffusée par CBS, ne sera pas renouvelée pour une quatrième saison. Ainsi, le prochain et dernier épisode de la troisième saison sera le grand final de l'émission. Qu'adviendra-t-il des personnages ?

Fin de la route pour NCIS: Hawaï



La série policière NCIS: Hawaï, actuellement diffusée pour sa troisième saison sur CBS, tire sa révérence. Cette série, troisième dérivée de la populaire série policière NCIS, ne verra pas de quatrième saison. Sa distribution comprenait notamment Vanessa Lachey, Alex Tarrant, Noah Mills, Yasmine Al-Bustami, Jason Antoon, Tori Anderson et Kian Talan.

Des changements dans la franchise

Selon The Hollywood Reporter, CBS a officiellement annulé la série. Cela signifie que le final de la saison 3, prévu pour le 6 mai, sera aussi le dernier épisode de la série. Après l’annulation de New Orleans en 2021 et Los Angeles en 2023, NCIS: Hawaï était la série dérivée la plus ancienne de la franchise. Ce titre revient désormais à Sydney, lancée en 2023 et déjà renouvelée pour une deuxième saison.

La franchise NCIS reste forte

Malgré l’arrêt de Hawaï, la franchise NCIS continue de prospérer. En plus du renouvellement des saisons 22 de NCIS et 2 de Sydney, deux nouvelles séries rejoindront la franchise. L’une d’elles sera centrée sur les personnages de Tony (Michael Weatherly) et Ziva (Cote de Pablo), et sera diffusée sur le service de streaming Paramount+.

Des opportunités pour les acteurs

Malgré l’annulation de leur série, les acteurs de NCIS: Hawaï pourraient reprendre leurs rôles dans d’autres séries de la franchise. En effet, la franchise est connue pour ses crossovers et la constance de son casting. Un personnage de la récemment annulée Los Angeles est apparu dans le 1000ᵉ épisode de la franchise en 2024.