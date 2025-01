Ces séries télévisées très attendues pour 2025

Découvrez les dix séries qui feront, à n'en point douter, sensation dans le courant de l'année.

Tl;dr 2025 promet d’être une année phare pour les séries télévisées.

De nombreuses séries à succès prévoient de nouvelles saisons.

Des séries inédites sont également prévues pour cette année.

Un panorama prometteur pour les séries en 2025

Après une année 2024 riche en films et séries, 2025 s’annonce encore plus brillante. La grève d’Hollywood en 2023 ayant provoqué des retards de tournage et de production pour de nombreuses séries phares, leurs sorties ont été repoussées à cette année. Un calendrier de séries à venir, riche et varié, promet un véritable feu d’artifice pour les amateurs du petit écran.

Les séries les plus attendues

Dans ce déferlement d’annonces, certaines séries suscitent une attente particulière. Que ce soit de nouvelles saisons de séries déjà adulées ou des premières de séries totalement inédites, voici une sélection des dix séries les plus attendues pour 2025.

Des suites très attendues

Severance, la série qui a défrayé la chronique il y a trois ans, revient avec une deuxième saison le 17 janvier sur Apple TV Plus. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, sera marqué par le retour de Yellowjackets pour une troisième saison sur Paramount Plus With Showtime. Le 16 février, la troisième saison de The White Lotus fera son apparition sur HBO. Enfin, Suits: LA, spin-off de la série à succès Suits, débutera le 23 février sur NBC.

Des nouveautés qui font déjà parler

Your Friends and Neighbors, une nouvelle série dramatique avec John Hamm, sera diffusée à partir du 11 avril sur Apple TV Plus. La deuxième et dernière saison de Andor, l’une des meilleures séries de cette décennie, sera diffusée à partir du 22 avril sur Disney Plus. The Last of Us reviendra pour une deuxième saison au printemps 2025 sur HBO. Enfin, la cinquième saison de Stranger Things, très attendue, sera diffusée sur Netflix en 2025.

En somme, 2025 s’annonce comme une année riche en divertissement de qualité pour les amateurs de séries télévisées.