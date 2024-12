Des informations inédites sur la saison 2 de Star Wars: Ahsoka

La nouvelle saison d'Ahsoka, dans l'univers de Star Wars, fait parler d'elle : une nouvelle mise à jour vient d'être annoncée mais elle risque de ne pas plaire à tous les fans.

Une nouvelle saison pour Star Wars: Ahsoka

La série Star Wars: Ahsoka sera de retour pour une deuxième saison qui promet d’être aussi épique que la première. Cependant, une nouvelle récente risque d’en décevoir quelques-uns. En effet, Dave Filoni, maître de l’animation Star Wars et showrunner de The Mandalorian, a confirmé qu’il resterait le seul scénariste pour la saison 2 de Ahsoka. Un choix audacieux de la part de Disney/Lucasfilm, étant donné les opinions contrastées suscitées par la première saison.

Le parcours de Filoni avec Ahsoka Tano

Dave Filoni, le véritable artisan de la création d’Ahsoka Tano, a travaillé en étroite collaboration avec George Lucas pour donner vie à ce personnage emblématique de la saga Star Wars. C’est lui qui a fait d’Ahsoka le cœur de sa série animée Clone Wars à la fin des années 2000, avant de la faire revenir comme protagoniste majeure dans la suite de la série, Star Wars Rebels.

Il a ensuite introduit Ahsoka dans l’ère de la Nouvelle République avec The Mandalorian, où elle cherchait toujours à régler des affaires en suspens de Star Wars Rebels. En réalité, la série dérivée Ahsoka est davantage une continuation en live-action de Rebels. Filoni a ramené Ahsoka auprès de ses coéquipiers de Rebels, tout en introduisant la menace omniprésente de Grand Admiral Thrawn.

Les défis de la saison 2 d’Ahsoka

La saison 2 d’Ahsoka s’annonce chargée de défis pour Filoni. Le scénariste expérimenté doit non seulement gérer une histoire complexe avec plusieurs arcs narratifs, mais il ressent aussi le poids de toute une communauté de fans sur ses épaules. De plus, la saison 2 d’Ahsoka doit résoudre un cliffhanger majeur, avec Ahsoka Tano restée bloquée dans une autre galaxie.

Malgré ces défis, Filoni reste optimiste et déterminé. Il se réjouit de travailler avec l’équipe et Rosario, et a hâte de se replonger dans l’univers d’Ahsoka.

