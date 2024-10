Que faisait Ahsoka Tano entre les trilogies préquelle et originale de Star Wars ?

Entre les trilogies préquelle et originale de Star Wars, Ahsoka Tano joue un rôle clé en tant que résistante clandestine contre l'Empire. Après avoir quitté l'Ordre Jedi, elle devient un agent essentiel au sein du réseau de la Rébellion, opérant sous le pseudonyme de "Fulcrum".

Tl;dr Ahsoka Tano a survécu à l’Ordre 66 et s’est cachée après avoir quitté l’Ordre Jedi.

Elle a rejoint l’Alliance Rebelle et a combattu contre l’Empire.

Ahsoka Tano a été sauvée par Ezra Bridger dans une dimension parallèle et son histoire continue.

Une survivante de l’Ordre 66

Ahsoka Tano, l’apprentie d’Anakin Skywalker, a joué un rôle majeur dans la guerre des clones de Star Wars. Cependant, après avoir été faussement accusée de trahison et avoir quitté l’Ordre Jedi, sa trajectoire a pris une tournure différente. Elle a survécu à l’Ordre 66, une directive impériale visant à exterminer tous les Jedi, grâce à l’aide de Maul et du Capitaine Rex, libre de toute puce de contrôle.

Une vie en cachette

Pour échapper à l’Empire et à ses Inquisiteurs, chargés d’éliminer les Jedi survivants, Ahsoka a dû simuler sa mort et se cacher. Elle a assisté à l’enterrement de Padmé Amidala sur Naboo avant de disparaître, avec pour seule compagnie un appareil de communication offert par le Sénateur Bail Organa. Sous le pseudonyme d' »Ashla », elle s’est installée sur une petite planète et a intégré une communauté agricole. Mais sa paix n’a pas duré. Sa véritable identité a été révélée à l’Empire, la forçant à fuir à nouveau.

Ahsoka rejoint l’Alliance Rebelle

Après avoir combattu un Inquisiteur sans nom, Ahsoka a décidé de rejoindre l’Alliance Rebelle. Sous le nom de code « Fulcrum », elle est devenue une informatrice pour la Rébellion, travaillant étroitement avec l’équipage du Ghost. Ahsoka a également joué un rôle crucial dans la sauvegarde d’enfants sensibles à la Force et a combattu aux côtés de l’équipage contre les Inquisiteurs.

La confrontation avec Dark Vador

Lors d’une mission sur la planète Sith de Malachor, Ahsoka s’est retrouvée face à face avec son ancien maître, maintenant Dark Vador. Au cours de leur combat, Ahsoka a été laissée pour morte, mais a été sauvée par Ezra Bridger, qui l’a tirée d’une dimension parallèle juste avant le coup fatal de Dark Vador.