Le Han Solo original de George Lucas était un Jedi non-humain

Dans les premières versions du scénario de Star Wars, George Lucas avait imaginé un Han Solo radicalement différent de celui que nous connaissons. Le personnage, à l'origine un Jedi non-humain, aurait joué un rôle bien distinct dans l'univers de la célèbre saga de space opera.

Han Solo demeure l’un des personnages les plus emblématiques de la franchise Star Wars. Pourtant, son créateur George Lucas avait envisagé un tout autre destin pour ce personnage. La métamorphose de Han Solo au fil des différentes versions du scénario est stupéfiante.

La représentation de Han Solo par Harrison Ford a immédiatement séduit les fans. Avec son allure rude et son attitude sarcastique, il est devenu le héros improbable par excellence. La franchise Star Wars, révolutionnaire pour l’époque, a su se distinguer des autres films de science-fiction en offrant une vision presque rurale de l’espace. Le personnage de Han Solo, inspiré par Clint Eastwood, a grandement contribué à cette originalité.

Dans les premières versions du scénario, Han Solo était bien loin du contrebandier que le public a découvert en 1977. Il était initialement prévu comme un alien à la peau verte, membre des Jedi-Bendu, une classe de gardes du corps sensibles à la Force, au service de l’Empereur. Ce Han Solo aurait été plus proche d’Obi-Wan Kenobi, avec sa connaissance de la Force. Cette version a finalement été abandonnée et Han Solo est devenu un hors-la-loi.

Le personnage de Han Solo a subi plusieurs transformations avant d’arriver à la version incarnée par Harrison Ford. Avec chaque nouvelle ébauche de Star Wars, Georges Lucas a modifié Han Solo, cherchant le troisième personnage principal parfait pour accompagner Luke et Leia. L’idée finale pour le Han Solo humain était la meilleure de Lucas. Son impact durable sur Star Wars se ressent dans chaque épisode, lui valant même son propre film dérivé.

On en pense quoi ?

L’évolution du personnage de Han Solo illustre parfaitement la capacité de George Lucas à adapter sa vision créative en fonction des besoins de l’histoire. En abandonnant l’idée d’un Han Solo alien et en optant pour un contrebandier humain, Lucas a su créer un personnage plus complexe et plus intéressant. Le succès de Han Solo prouve que parfois, les changements les plus radicaux peuvent conduire aux résultats les plus gratifiants.