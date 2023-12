L’âge d’Indiana Jones dans chaque film : une rétrospective

Les films d'Indiana Jones, se déroulant sur plusieurs décennies et hors de l'ordre chronologique, rendent le suivi de l'âge de l'archéologue complexe.

Tl;dr Les films d’Indiana Jones ne précisent pas l’âge du personnage.

Dans Indiana Jones and the Dial of Destiny, Harrison Ford joue deux versions d’Indy.

The Young Indiana Jones Chronicles révèle que Indy est né en 1899.

Le film Indiana Jones and the Dial of Destiny présente un Indy âgé de 70 ans.

Le mystère de l’âge d’Indiana Jones

Au fil des cinq films de la franchise Indiana Jones, l’archéologue emblématique a traversé des décennies d’aventures, de mystères et de batailles contre les nazis. Cependant, un mystère demeure : quel est l’âge exact d’Indiana Jones ?

L’archéologue à travers les âges

Dans le dernier opus, Indiana Jones and the Dial of Destiny, sorti en 2023, Harrison Ford incarne à nouveau l’aventurier. Le film nous offre une représentation d’Indy à différentes étapes de sa vie, de sa jeunesse insouciante à sa retraite, grâce à la technologie de rajeunissement.

Malgré cette chronologie complexe, aucun film ne précise l’âge exact du personnage. Heureusement, la série dérivée The Young Indiana Jones Chronicles permet de déduire l’âge d’Indiana Jones dans chaque film.

Les révélations de The Young Indiana Jones Chronicles

La série télévisée The Young Indiana Jones Chronicles, diffusée entre 1992 et 1993, révèle que Indiana Jones est né le 1er juillet 1899 à Princeton, dans le New Jersey.

Ainsi, dans le premier film, Raiders of the Lost Ark, qui se déroule en 1936 à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, Indy a 37 ans. Dans le prequel, Indiana Jones and the Temple of Doom, qui se passe un an plus tôt en 1935, il a 36 ans.

Un Indy septuagénaire dans “Indiana Jones and the Dial of Destiny”

Dans Indiana Jones and the Dial of Destiny, nous retrouvons un Indy âgé de 70 ans en 1969, alors que les États-Unis collaborent avec d’anciens nazis dans la course à l’espace. Les flashbacks du film nous ramènent à 1944, huit ans après les événements de Raiders of the Lost Ark, où Indy, rajeuni, a 45 ans.