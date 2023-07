Indiana Jones : la série télévisée a été abandonnée

Disney annule l'adaptation des aventures d'Indiana Jones sur le petit écran.

Annoncée pour la première fois en novembre 2022, la série télévisée Indiana Jones aurait été la deuxième du genre à se dérouler dans l’univers de la licence après The Young Indiana Jones Chronicles en 1990. Alors qu’il était clair que Harrison Ford ne serait pas directement impliqué dans le projet, ayant été plus que clair sur le fait qu’Indiana Jones et le Cadran de la Destinée serait sa dernière interprétation du célèbre personnage, la plupart des théories indiquaient que la série serait un préquel mettant en scène Abner Ravenwood, le mentor d’Indy.

Le réalisateur américain James Mangold a confirmé l’annulation de la série télévisée Indiana Jones lors de son passage dans le podcast Happy Sad Confused :

J’ai regardé ce que les producteurs étaient en train de préparer pour ce projet, mais je pense qu’il s’agissait d’une pure spéculation pour savoir si cela allait vraiment se faire. En tout cas, ça n’avait rien à voir avec Indiana Jones, c’était juste censé se dérouler dans l’univers du personnage.

Abner Ravenwood aurait pu relancer l’intérêt de la licence Indiana Jones

Évoqué pour la première fois dans le film Les Aventuriers de l’arche perdue (1981), Abner Ravenwood était un égyptologue et un archéologue qui a enseigné à Indy pendant ses années à l’université de Chicago. Il était également le père de Marion Ravenwood, incarnée par Karen Allen, et le grand-père posthume de Mutt Williams, incarné par Shia LaBeouf. Bien que le personnage d’Abner n’ait jamais fait d’apparition officielle dans les films originaux, certaines théories de fans indiquent même qu’Abner est le pilleur de tombes anonyme qui donne son chapeau au jeune Indy dans Indiana Jones et la Dernière Croisade.

Avec plusieurs liens directs avec le héros original de la licence, une série télévisée préquelle centrée sur Abner Ravenwood aurait été un moyen passionnant d’étendre la propriété intellectuelle. Cependant, que Lucasfilm ait eu ou non l’intention de développer une série sur Abner Ravenwood, il semblerait que le public n’aura jamais la chance de la voir, du moins pour le moment.