Indiana Jones : une série télévisée est à l’étude

Disney cherche à développer une série télévisée basée dans l'univers d'Indiana Jones.

Selon certaines sources, les équipes de Lucasfilm et de Disney ont évoqué la possibilité de créer une série télévisée consacrée au célèbre archéologue globe-trotter lors de récentes réunions avec des scénaristes. Aucun détail sur l’intrigue n’est connu à ce jour, car ils sont toujours à la recherche d’un auteur pour lancer concrètement le projet.

Indiana Jones TV Series Eyed for Disney+ (EXCLUSIVE) https://t.co/dQbOyQs6ce — Variety (@Variety) November 8, 2022

Pour le moment, personne ne peut affirmer que la série télévisée Indiana Jones serait une préquelle ou un spin-off de la franchise cinématographique voire même si elle serait liée au cinquième film Indiana Jones à venir, de la même manière que Disney a lié ses programmes Marvel sur Disney+ au Marvel Cinematic Universe.

Disney n’est pas prêt d’abandonner la licence Indiana Jones

La décision de développer une série Indiana Jones intervient alors que l’acteur américain Harrison Ford a déclaré qu’il ne jouera plus le personnage après le cinquième film, qui doit sortir en 2023. En outre, des sources indiquent que Disney explore actuellement un certain nombre d’options pour maintenir la franchise, ce qui pourrait signifier une série, de nouveaux films, d’autres médias, ou une combinaison de tout cela.

Indiana Jones est l’un des personnages les plus emblématiques de la culture pop de tous les temps. Harrison Ford l’a incarné dans quatre films à succès à ce jour, à savoir Raiders of the Lost Ark, Temple of Doom, The Last Crusade and Kingdom of the Crystal Skull. George Lucas et Philip Kaufman ont créé le personnage, Steven Spielberg a réalisé les quatre premiers films de la franchise. Le cinquième film est réalisé par James Mangold. Ensemble, les quatre films ont rapporté près de 1,3 milliard de dollars dans le monde.