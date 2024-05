George Lucas répond aux critiques de racisme et sexisme dans Star Wars

Le débat autour de la diversité dans Star Wars est de nouveau relancé.

George Lucas, créateur de la saga Star Wars, a récemment pris la parole pour défendre l’aspect multiculturel de son univers. La question de la diversité a toujours été délicate dans l’univers de Star Wars, entraînant de vifs débats parmi les fans sur le degré de représentativité.

Selon Variety, George Lucas a abordé le sujet lors du Festival de Cannes. “Certains disaient : ‘Ce sont tous des hommes blancs…’“, a-t-il déploré, avant de répondre à ces critiques. Selon lui, la majorité des personnages de Star Wars sont des extraterrestres et l’idée est d’accepter les gens tels qu’ils sont, quelle que soit leur apparence.

L’idée est que tous les êtres sont égaux… Dans le premier film, il y avait quelques Tunisiens qui étaient foncés, et dans le deuxième j’avais Billy Williams, et dans les préquelles, que l’on critiquait aussi, j’avais Samuel L. Jackson. Il n’était pas un escroc comme Lando. Il était l’un des meilleurs Jedi.

George Lucas a également parlé du traitement des femmes dans Star Wars, insistant sur le fait que les critiques à ce sujet n’étaient pas justes :

Qui pensez-vous que sont les héros dans ces histoires ? Que pensez-vous de la Princesse Leia ? Elle est à la tête de la rébellion… C’est leur cerveau et leur capacité à penser, à planifier et à être logiques. C’est ça, le héros.

Néanmoins, même si George Lucas pointe du doigt la présence de personnages féminins forts et de personnages de couleur dans sa saga, la diversité dans Star Wars reste un sujet de débat. Par exemple, malgré l’apport notable de personnages comme la Princesse Leia ou Lando Calrissian, certains estiment que ces choix de casting ne suffisent pas à garantir une véritable diversité.

En outre, le fait que la saga n’ait jamais été réalisée par une femme est une critique récurrente. Cependant, la réalisatrice Sharmeen Obaid-Chinoy prévoit de changer la donne avec son film “New Jedi Order“.

On en pense quoi ?

Il est indéniable que George Lucas a contribué à diversifier l’univers de Star Wars, à la fois en termes de genre et de race. Cependant, il est tout aussi clair que la saga a encore du chemin à parcourir pour atteindre une représentation véritablement équitable. Espérons que l’avenir offrira plus d’opportunités à la diversité, à la fois devant et derrière la caméra.