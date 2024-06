Les acteurs originaux d’Until Dawn absents de l’adaptation cinématographique

L'équipe d'acteurs du casting met en scène Ella Rubin et Michael Cimino.

Tl;dr Ella Rubin et Michael Cimino dans l’adaptation cinématographique d’Until Dawn

Ji-young Yoo et Odessa A’zion rejoignent également le casting

Le jeu original incluait Rami Malek et Hayden Panettiere

Until Dawn est également en cours de refonte pour PS5 et PC

L’horreur prend vie : Casting révélé pour l’adaptation cinématographique d’Until Dawn

Les adeptes du frisson auront bientôt un régal cinématographique à attendre. PlayStation Productions et Screen Gems ont dévoilé les acteurs pour l’adaptation à venir du célèbre jeu d’horreur interactif Until Dawn.

Visages de l’Aube : Les acteurs

Selon Deadline, l’actrice Ella Rubin, connue pour son rôle aux côtés d’Anne Hathaway dans ‘The Idea of You’ sur Amazon Prime, fera partie du casting. Elle sera accompagnée de Michael Cimino, qui a marqué les esprits dans ‘Love, Victor’ sur Hulu.

Allant au-delà des frontières américaines, Ji-young Yoo de Les Expatriées et Odessa A’zion de Nos soirées gâteau-bar ont également signé pour jouer des personnages dans cette adaptation du jeu centré sur huit jeunes adultes cherchant à survivre une nuit dans un chalet isolé en montagne, traqués par un tueur.

Les originalités du projet

C’est un passe-temps qui pose “une situation unique” aux réalisateurs. Les acteurs bien connus tels que Rami Malek et Hayden Panettiere ont fourni les mouvements et la voix des personnages. Malheureusement, ils ne sont plus de l’âge pour reprendre leurs rôles, créant donc un précédent pour les nouveaux acteurs avec des personnages déjà familiers au public.

Authenticité et créativité : Les ambitions de l’adaptation

Asad Qizilbash, chef de la société de production de Sony, a déclaré à Deadline que chez PlayStation Productions, ils cherchent toujours à adapter leurs jeux de manière créative et authentique pour leurs fans. Avec Screen Gems, ils ont assemblé un casting fantastique qui viendra enrichir l’équipe de cinéma déjà en place et leur vision pour l’adaptation.

Que les fans du jeu se rassurent, une refonte d’Until Dawn est également en préparation pour PS5 et PC. Elle arrivera sur les étagères quelque part cet automne, avec des interactions et des lieux inédits pour une aventure d’horreur revitalisée.