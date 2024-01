Tout savoir sur le film Until Dawn de Sony

L'adaptation cinématographique du jeu vidéo d'horreur Until Dawn est en préparation chez Screen Gems.

Le studio Screen Gems produira le film pour Sony Pictures Entertainment et PlayStation Productions avec David F. Sandberg en tant que réalisateur.

Le scénario est en partie écrit par Gary Dauberman, célèbre pour son travail dans l’univers Conjuring.

L’intrigue du film Until Dawn reste mystérieuse, mais devrait s’inspirer du jeu original.

Quand le jeu vidéo devient cinéma

Le jeu vidéo d’horreur Until Dawn, développé par Supermassive Games et sorti en 2015, se prépare à envahir le grand écran. Le slasher interactif, qui a puisé son inspiration dans les films d’horreur du passé, se déroule dans un chalet isolé et suit un groupe de jeunes gens tourmentés par des forces maléfiques. Conçu pour terrifier les joueurs, il a été réalisé avec une véritable dimension cinématographique, incluant des acteurs connus dans les rôles principaux.

Des étoiles du cinéma d’horreur aux commandes

C’est près de 10 ans après la sortie du jeu vidéo d’horreur qu’il a été officiellement annoncé que Until Dawn serait adapté en film par le studio Screen Gems. Le réalisateur David F. Sandberg, connu pour son film d’horreur à petit budget Lights Out et le succès au box-office Shazam! pour le DCEU, dirigera le projet. Gary Dauberman, qui a écrit plusieurs films de l’univers Conjuring, s’occupe de l’adaptation du scénario. La familiarité entre le scénariste et le réalisateur devrait être un atout pour le film Until Dawn, le duo ayant déjà connu un grand succès par le passé.

Une intrigue encore mystérieuse

Aucun détail n’a encore été révélé sur l’histoire du film à venir, mais il est probable qu’il suivra d’une certaine manière l’intrigue du jeu. Until Dawn se distingue par son système narratif “effet papillon”, qui permet au joueur de faire des choix influençant radicalement l’issue du jeu. Le défi du film sera de choisir les meilleurs aspects parmi les nombreux choix offerts par le jeu, ou de créer sa propre narration tout en respectant l’univers du jeu.