Jennifer Esposito révolutionne le genre mafieux avec Fresh Kills

Fresh Kills explore les dynamiques complexes et souvent sombres d'une famille italo-américaine impliquée dans le crime organisé.

Fresh Kills donne une perspective féminine sur le genre mafieux.

Le casting comprend Emily Bader, Odessa A’zion et Domenick Lombardozzi.

Fresh Kills a reçu des critiques majoritairement positives après sa première au Festival de Tribeca.

Une nouvelle perspective sur le genre mafieux

Interprète et réalisatrice du film Fresh Kills, Jennifer Esposito propose une perspective rafraîchissante et féminine sur le genre mafieux. Après avoir étoffé sa filmographie avec des rôles majeurs dans les années 2000, notamment dans le drame policier oscarisé Crash, Esposito a prêté son talent à une variété de genres tout au long de sa carrière.

Un casting de choix pour Fresh Kills

En plus de sa contribution en tant qu’actrice, réalisatrice, scénariste et productrice, Jennifer Esposito a réuni une distribution impressionnante pour Fresh Kills. Parmi les acteurs, on retrouve Emily Bader, Odessa A’zion et Domenick Lombardozzi. Le casting a été un défi “fou” pour Jennifer Esposito, qui a dû trouver des actrices capables de capturer le côté “effrayant” des personnages féminins de son film.

Une approche subversive du genre mafieux

Plutôt que de s’appuyer sur les clichés masculins souvent vus dans les films de mafia, Fresh Kills suit les femmes impliquées dans le monde complexe de la mafia. Le film met en lumière la réalité des femmes liées à la mafia et leur désir de s’en libérer. Jennifer Esposito a voulu subvertir les attentes du public familier avec le genre mafieux, en s’appuyant sur son expérience personnelle et sa vision féminine du genre.

Un accueil positif pour Fresh Kills

Suite à sa première au Festival de Tribeca en 2023, Fresh Kills a reçu des critiques majoritairement positives. Les performances d’Emily Bader et d’Odessa A’zion ont été particulièrement saluées, tout comme l’approche novatrice de Jennifer Esposito du genre mafieux.