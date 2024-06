“Vice-versa 2” : Le réalisateur dévoile pourquoi une scène post-générique a été ajoutée à la dernière minute

La scène post-générique de Vice-versa 2 était une addition de dernière minute.

Tl;dr La scène post-générique de Vice-versa 2 était une addition de dernière minute.

Elle révèle le Secret Profond de Riley, sans pour autant être essentielle à l’intrigue.

La scène n’a pas pour but d’introduire Vice-versa 3.

Pixar utilise souvent ces scènes pour l’humour plutôt que pour introduire un prochain projet.

Les secrets de la scène post-générique de Vice-versa 2

Le réalisateur Kelsey Mann a récemment dévoilé les dessous de la scène post-générique du film d’animation Vice-versa 2. Il a expliqué que cette séquence, où Joie retourne à la Voûte Secrète pour découvrir le vrai secret de Riley, a été intégrée au film tardivement, suite à des projections tests auprès du public.

Un mystère révélé à la dernière minute

La révélation du secret profond de Riley – brûler un trou dans le tapis – n’était pas initialement prévue. Mann a confié à USA Today que l’ajout de cette scène a été motivé par la curiosité grandissante des spectateurs. “J’aimais l’idée de laisser un peu de mystère autour du Secret Profond et de faire débattre le public. Mais plus nous le montrions, plus les gens mouraient d’envie de savoir ce que c’était.”

Un choix humoristique plutôt que stratégique

Contrairement à ce que l’on peut voir dans l’univers cinématographique Marvel, Pixar a toujours préféré utiliser les scènes post-génériques à des fins humoristiques plutôt que pour présenter un futur projet. Ce fut le cas avec l’étudiant monstre limace de Monsters University qui arrive enfin à l’école après avoir lutté tout le film, pour réaliser que l’année scolaire est terminée.

Dans Vice-versa 2, la scène post-générique s’inscrit dans cette même logique. Elle offre une conclusion humoristique au mystère du Secret Profond, sans pour autant être cruciale à l’intrigue. Et même si Vice-versa 3 est presque certain d’arriver, grâce au succès critique et commercial du second volet, cette scène n’était pas nécessaire pour l’introduire.