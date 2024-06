Vers un “Vice-versa 3” ? Tout ce que nous savons jusqu’à présent

"Vice-versa 3" n'est pas encore confirmé.

Tl;dr Vice-versa 3 n’est pas encore confirmé.

Vice-versa 2 a introduit de nouvelles émotions chez Riley.

Le casting de Inside Out 3 reste inconnu.

Vice-versa 3 pourrait explorer davantage la vie de Riley.

Vice-versa 3 : entre espoirs et incertitudes

Le monde cinématographique de Pixar a été enrichi par l’audacieuse exploration des émotions dans Vice-versa, qui a obtenu une suite en 2024. Néanmoins, la confirmation d’un troisième opus, Vice-versa 3, reste en suspens.

Un succès qui appelle une suite

Sorti en 2015 et réalisé par Kelsey Mann, Vice-versa est une aventure émotionnelle complexe se déroulant dans l’esprit de Riley, une jeune fille confrontée à un bouleversement émotionnel lors d’un déménagement familial. Près d’une décennie plus tard, Vice-versa 2 a fait son apparition en 2024, introduisant un tout nouvel ensemble d’émotions qui entrent en conflit avec Joy, Anger et Sadness. Malgré des critiques mitigées, le film semble bien parti pour être un nouveau succès de Pixar, laissant entrevoir la possibilité d’un Vice-versa 3.

Un troisième opus en attente de confirmation

Même si cela peut décevoir de nombreux fans impatients de replonger dans le monde émotionnel de Riley, Pixar n’a pas encore annoncé Vice-versa 3. Le studio est connu pour prendre son temps avant de donner suite à ses plus grands films. Vice-versa 2 lui-même a mis près de 10 ans à atteindre les salles de cinéma.

Le casting de Vice-versa 3

En l’absence de confirmation du film, toute information sur le casting de Vice-versa 3 serait purement spéculative. Cependant, il est probable que certains personnages reviennent, même si les acteurs de doublage peuvent changer.