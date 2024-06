Pourquoi Pixar refuse de faire des remakes en prise de vues réelles comme Disney ?

Découvrez les motivations profondes de Pixar derrière leur refus catégorique de se lancer dans les remakes en prise de vues réelles, une décision ancrée dans leur engagement envers l'innovation artistique et le respect des œuvres originales.

En dépit de l’essor des remakes en live-action de célèbres films d’animation Disney, Pixar a choisi de ne pas suivre cette tendance. Pete Docter, le directeur des contenus chez Pixar, s’est exprimé sur le sujet lors d’une interview avec Time Magazine.

Interrogé sur la possibilité de voir Pixar développer des remakes en live-action de ses films, Peter Docter a été clair. Face à l’intérêt du public pour ce genre de projets, il a répondu :

Non, et ça pourrait me retomber dessus, mais ça me dérange un peu. J’aime faire des films qui sont originaux et uniques. Faire un remake, ça ne m’intéresse pas personnellement.