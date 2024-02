Star Wars dévoile enfin la plus grande faille de l’Ordre Jedi dans les Préquelles

Il est probable que l'ère de la Haute République de Star Wars prépare le terrain pour le plus grand défaut de l'Ordre Jedi pendant les préquelles : leur crainte de l'attachement. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de la saga ?

Une faille majeure de l’Ordre Jedi expliquée

Il semble que Star Wars explique enfin la plus grande faille de l’Ordre Jedi grâce à l’ère de la Haute République. En effet, l’Ordre Jedi de la Haute République, en pleine effervescence avec ses romans et ses bandes dessinées, traverse une période de tumulte des centaines d’années avant les événements de La Menace Fantôme.

L’importance de la relation entre Avar Kriss et Elzar Mann

Annoncé récemment par Lucasfilm, le prochain roman de la Haute République, Temptation of the Force de Tessa Gratton, verra une réunion attendue entre les Maîtres Jedi Avar Kriss et Elzar Mann. Cette rencontre aura lieu après la destruction de la Balise Stellaire par les maraudeurs Nihil, qui a plongé la Haute République et l’Ordre Jedi dans le chaos. Il semble que les Maîtres Kriss et Mann pourraient être la raison de la position intransigeante de l’Ordre Jedi sur la formation des attaches.

Une romance interdite

Au début de l’ère de la Haute République, avec la dédicace de la nouvelle Balise Stellaire, Avar Kriss et Elzar Mann étaient des amis proches ayant grandi et formé ensemble au Temple Jedi. Leur lien à travers la Force était si fort qu’ils pouvaient communiquer non-verbalement et avaient une relation plus intime avant de devenir Chevaliers Jedi. Cette connexion et attachement entre ces deux Jedi, bien que non conventionnels, n’étaient pas un secret et n’ont pas empêché leur ascension dans les rangs de l’Ordre Jedi.

Les conséquences de cette relation

Après la chute de la Balise Stellaire, Avar Kriss, en combattant dans l’espace Nihil, a reçu un message de Elzar Mann exprimant son amour pour elle. Ce message reçu avant son évasion de la Zone d’occlusion pourrait être à l’origine du changement de position de l’Ordre Jedi sur les attaches dans les préquelles. En effet, la romance entre Avar Kriss et Elzar Mann pourrait expliquer pourquoi l’amour d’Anakin Skywalker et son mariage avec Padmé Amidala étaient gardés secrets.