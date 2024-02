Que savons-nous du film Star Wars: Dawn of the Jedi ?

Star Wars: Dawn of the Jedi du réalisateur James Mangold va se focaliser sur l'histoire ancienne des Jedi et de la Force elle-même.

Un voyage dans le temps avec Star Wars: Dawn of the Jedi

La saga intergalactique de Lucasfilm, Star Wars, nous prépare une surprise de taille. Le réalisateur James Mangold, connu pour son travail sur Logan, prévoit d’emmener les fans dans une nouvelle aventure au sein de l’univers Star Wars avec Dawn of the Jedi. Ce film nous plongera dans l’histoire ancienne de la galaxie Star Wars, une période encore inexplorée.

Un retour aux origines

Le film Star Wars: Dawn of the Jedi se situe durant la “Dawn of the Jedi” era, avant la formation de l’Ordre Jedi, 25.000 ans avant les événements de Star Wars: Episode I – La Menace Fantôme. Le film pourrait raconter l’histoire des premiers utilisateurs de la Force et donner des indices sur la formation de l’Ordre Jedi.

James Mangold à la réalisation

James Mangold, qui a également réalisé Indiana Jones and the Dial of Destiny pour Lucasfilm et Disney, est en charge de ce nouveau projet Star Wars. Alors que le film est encore en phase de pré-production, aucun détail n’a été révélé concernant le casting ou l’intrigue principale.

Le possible scénario

Le film pourrait mettre en scène le premier Jedi, ou le Jedi Prime. Ce personnage a été aperçu dans Star Wars: The Last Jedi sur la planète Ahch-To, supposée être le site du premier temple Jedi. Par ailleurs, Star Wars: Dawn of the Jedi pourrait faire revenir certains personnages de la série de bandes dessinées Legends, qui résidaient sur la planète Tython, introduite dans la saison 2 de The Mandalorian.