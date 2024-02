Star Wars : tous les secrets de la fin de la guerre Jedi-Sith

Les Sith auraient été anéantis mille ans avant les préquelles de Star Wars lors de la guerre Jedi-Sith, mais comment cet événement clé est-il représenté dans le lore de la franchise.

Tl;dr Le conflit Jedi-Sith est un événement clé de Star Wars, mais n’est jamais montré dans les films.

La guerre a pris fin avec la destruction apparente des Sith, qui ont en réalité survécu en secret.

La bataille de Ruusan a marqué la fin de la guerre Jedi-Sith dans les deux continuités de Star Wars.

La tradition Sith continuera pendant mille ans, chaque nouvelle génération devenant plus forte que la précédente.

La guerre Jedi-Sith : un événement clé de Star Wars

Le conflit ancestral qui a opposé les Chevaliers Jedi aux Seigneurs Sith est un événement fondamental de la franchise Star Wars. Bien qu’il n’ait jamais été dépeint dans les films, d’autres médias ont exploré cet événement clé, soit partiellement, soit entièrement. C’est notamment le cas de la première continuité officielle de Star Wars, appelée Legends (anciennement l’Univers Étendu), qui a exploré en profondeur la guerre Jedi-Sith à travers différents médias, tels que les bandes dessinées et les romans.

La survie secrète des Sith

Comme établi dans la trilogie préquelle de Star Wars, les Jedi et les Sith se sont affrontés dans une guerre brutale à grande échelle qui s’est terminée par la destruction apparente des Sith. En réalité, les Sith ont survécu et ont agi en secret pendant un millénaire pour finalement détruire les Jedi et prendre le contrôle de la République Galactique.

La fin de la guerre Jedi-Sith : la bataille de Ruusan

Dans les deux continuités de Star Wars, Darth Bane était le dernier grand Seigneur Sith de l’époque. Observant les querelles constantes entre les Seigneurs Sith et leur vulnérabilité, Bane établissait la Règle des Deux pour maintenir cela en échec. Pour que les Sith survivent et mettent en œuvre leur vengeance, ils devaient être concentrés et travailler dans l’ombre, manipulant en secret les Jedi et la galaxie dans son ensemble plutôt que de recourir à la force brute.

La suite de la tradition Sith

Darth Bane, satisfait de la mort de Kaan et de la croyance erronée des Jedi survivants que les Sith étaient enfin détruits, se retira avec sa nouvelle apprentie, Darth Zannah. Ils formèrent la prochaine itération de l’Ordre Sith. La lignée Sith de Bane continuera pendant mille ans, chaque nouvelle génération devenant plus forte que la dernière.