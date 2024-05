George Lucas n’est pas à l’origine du nom “sabre laser” (lightsaber) de Star Wars

Alan Dean Foster est le génie créatif derrière le sabre laser des Jedi.

Tl;dr Le nom “sabre laser” n’a pas été trouvé par George Lucas.

Les couleurs des sabres laser ont évolué au fil des films et séries Star Wars.

Le terme “sabre laser” a été créé par Alan Dean Foster.

Alan Dean Foster a préféré “sabre laser” à “épée laser” pour des raisons de logique narrative.

George Lucas et le mystère des sabres laser

Derrière chaque grande œuvre se cachent des esprits brillants. Pour Star Wars, George Lucas est souvent acclamé comme le génie créatif. Cependant, il semble que la paternité du terme ‘sabre laser’ ne lui revienne pas. Bien que les sabres laser aient été introduits dans Un Nouvel Espoir, seul George Lucas n’est pas à l’origine de cette idée.

Une palette de couleurs en constante évolution

Au fil des films et des séries Star Wars, la gamme de couleurs des sabres laser s’est élargie. De leur première apparition en bleu et rouge, les couleurs des sabres laser ont rapidement évolué, avec l’introduction du vert dans Le Retour du Jedi. Aujourd’hui, des nuances de pourpre, de blanc, d’orange et de jaune ont été ajoutées, sans oublier le “Darksaber mandalorien”.

L’origine du terme “sabre laser”

Le terme “sabre laser” a été créé par Alan Dean Foster, un écrivain ayant participé à l’élaboration du scénario. Dans une interview datant de 1976, Alan Dean Foster explique que le terme “sabre laser” a été choisi pour expliquer pourquoi les sabres étaient de cette longueur et comment ils fonctionnaient. Il “préférait le terme ‘sabre laser’ à ‘épée laser'”.

Le choix de Foster

La préférence de Foster pour le terme “sabre laser” vient d’une logique narrative. En effet, il souhaitait éviter les questions sur le fonctionnement des sabres laser. Selon lui, le terme “sabre laser” expliquait mieux la lame de plasma. Depuis, la définition des sabres laser a été affinée, notamment grâce à la notion de cristaux Kyber.