Ahsoka Tano revient sur le petit écran, incarnée par son actrice d’origine, dans la nouvelle série Star Wars

La célèbre héroïne Ahsoka Tano fera prochainement son retour sur le petit écran, incarnée par l’actrice qui lui a donné vie à ses débuts. Ce nouveau projet télévisé promet de raviver la passion des fans de l’univers Star Wars.

Tl;dr Ahsoka revient en animation dans LEGO Star Wars.

Ashley Eckstein reprend la voix du personnage.

L’avenir d’Ahsoka s’annonce riche, notamment en live-action.

Une héroïne toujours plus centrale dans l’univers Star Wars

En dépit de son absence récente à l’écran, Ahsoka Tano demeure l’une des figures les plus marquantes de la saga Star Wars. Après avoir fait ses premiers pas controversés dans le film d’animation Star Wars: The Clone Wars, la jeune ex-Jedi a conquis le public au fil des années, multipliant les apparitions jusqu’à se voir confier sa propre série sur Disney+ en 2023. Aujourd’hui, alors que l’attente se prolonge pour la saison 2 d’Ahsoka, un retour inattendu s’annonce… mais pas sous les traits habituels de Rosario Dawson.

Ahsoka fait son retour… en briques LEGO

La prochaine aventure animée d’Ahsoka prendra forme dans le très attendu LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past. Pour la première fois depuis Tales of the Jedi en 2022, on retrouvera Ahsoka en version animée — et cette fois-ci, sous l’aspect original de BrickHeadz plutôt que le format classique des minifigurines LEGO. C’est surtout le grand retour vocal d’Ashley Eckstein, véritable voix historique du personnage depuis 2008, qui retient l’attention. Même après l’arrivée de Rosario Dawson pour l’incarner en live-action, Eckstein reste associée à la dimension animée du rôle. Sa contribution façonne profondément la personnalité et l’intonation d’Ahsoka ; difficile d’imaginer le personnage sans elle.

Eckstein : une empreinte indélébile sur Ahsoka

D’ailleurs, nombreux sont les fans qui estiment qu’Eckstein incarne Ahsoka comme personne. Si Lucasfilm a choisi Dawson pour donner vie à une Ahsoka plus mature et stoïque à l’écran, il est indéniable que la fraîcheur et le charisme insufflés par Eckstein font écho aux meilleures heures de la saga animée — citons notamment ses arcs marquants dans The Clone Wars ou Star Wars Rebels. Même avant le casting officiel de Dawson, c’est bien Eckstein qui prêtait sa voix au personnage lors de brèves incursions dans des productions majeures comme The Rise of Skywalker. Ce nouveau projet LEGO n’a certes pas vocation à être canonique, mais il offre une continuité bienvenue pour une actrice devenue incontournable.

L’avenir : entre grand écran et animation ?

Si Ahsoka semble promise à un futur rayonnant chez Disney+, avec une saison 2 déjà en préparation (sortie espérée pour 2026), rien n’exclut un retour plus large. Plusieurs pistes sont évoquées : une apparition potentielle au cinéma dans un film événement autour de la Nouvelle République — peut-être inspiré du fameux arc « Heir to the Empire » — ou encore de nouvelles aventures animées. Un rapide regard sur son parcours montre qu’Eckstein a rarement été absente des projets Star Wars animés depuis 2008. Au fond, tant que Dave Filoni sera aux commandes et tant que l’engouement perdurera autour d’Ahsoka, il y aura fort à parier que le public pourra encore vibrer au rythme de ses prochaines histoires — qu’elles soient faites de pixels ou de briques LEGO.