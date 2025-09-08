La prochaine série Star Wars ramène la couleur de sabre la plus iconique, avec une surprise

La prochaine série télévisée de l’univers Star Wars s’apprête à réintroduire une couleur de sabre laser particulièrement appréciée des fans, tout en lui apportant une nouvelle dimension inédite qui promet de surprendre les spectateurs.

Tl;dr Les couleurs de sabres laser évoluent dans Star Wars.

Des sabres violets reviennent avec des méchants inédits.

Nouveaux sabres visibles dans LEGO Star Wars en 2025.

Des couleurs de sabres laser plus variées que jamais

Depuis ses débuts, la saga Star Wars s’est amusée à jouer avec la symbolique et la diversité des couleurs de sabres laser. Si les deux premiers films opposaient simplement le bleu (côté lumineux) au rouge (côté obscur), la sortie du Retour du Jedi avait déjà bousculé les habitudes : le célèbre sabre vert de Luke Skywalker, créé avant tout pour être visible lors d’une scène clé, a ouvert la porte à une palette bien plus large.

Mais c’est vraiment avec les préquelles que l’univers s’est emballé : de nouveaux coloris sont apparus, enrichissant à la fois l’esthétique et l’imaginaire autour des Jedi et des Sith. Une tendance qui a pris encore plus d’ampleur dans les œuvres dérivées, qu’elles soient estampillées « canon » ou non.

Le retour remarqué du violet… chez les méchants

Impossible d’oublier le sabre violet manié par le charismatique Mace Windu, incarné par Samuel L. Jackson. Ce choix, né d’une demande toute personnelle de l’acteur, reste unique dans les films – mais il est sur le point de faire son grand retour, cette fois du côté des antagonistes. En effet, la prochaine série animée LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past, attendue sur Disney+ en septembre 2025, va mettre en scène deux nouveaux personnages particulièrement notables.

Solitus, un inédit parmi les méchants, y brandira pas un mais deux sabres violets reliés par une chaîne. À ses côtés apparaîtra aussi le légendaire Darth Revan, bien connu des amateurs de l’Ancienne République : ce dernier manie à la fois un sabre violet et un rouge. Si cette production LEGO ne fait pas partie du canon officiel, elle s’offre tout de même quelques libertés réjouissantes – et visuellement spectaculaires.

L’évolution narrative et visuelle des sabres laser

Depuis quelque temps, on observe que certaines séries récentes explorent ces variations chromatiques avec créativité. Parmi elles :

The Acolyte , annulée depuis, avait osé plonger dans l’arc narratif de la Haute République où abondent toutes sortes de nuances ;

, annulée depuis, avait osé plonger dans l’arc narratif de la Haute République où abondent toutes sortes de nuances ; Ahsoka, dont la première saison a offert aux adversaires Baylan Skoll et Shin Hati des armes orange, suggérant leur rapport ambigu à la Force.

Même si certains y voient un simple outil marketing ou un plaisir visuel, ces nouvelles couleurs offrent une dimension supplémentaire aux personnages – complexité morale ou équilibre intérieur chez Mace Windu, rédemption chez Revan… autant d’exemples qui prouvent que le code couleur n’a rien d’anodin dans cette galaxie lointaine.

Bientôt sur Disney+

Rendez-vous donc dès le 19 septembre 2025 sur Disney+ pour découvrir comment Darth Revan et Solitus vont faire briller leur double lame violette – au risque peut-être de bouleverser encore notre perception du pouvoir dans Star Wars. Une évolution que les fans attentifs ne manqueront sûrement pas de scruter…