Le réalisateur acclamé de la meilleure série Star Wars a failli réaliser un film Superman

Réalisateur de renom à l’origine de l’une des séries Star Wars les plus acclamées, ce créateur a failli étendre son influence à l’univers des super-héros en envisageant de réaliser un film consacré au célèbre Superman.

Tl;dr Genndy Tartakovsky a renoncé à un projet Superman.

Il privilégie désormais ses créations originales.

Plusieurs nouveaux projets en animation sont prévus.

Un créateur phare de l’animation à la croisée des chemins

Le nom de Genndy Tartakovsky demeure une référence pour nombre d’amateurs d’animation. Après avoir marqué durablement le genre avec des œuvres telles que Samurai Jack, Dexter’s Laboratory, et surtout son adaptation 2D emblématique de l’univers Star Wars: Clone Wars, le réalisateur semblait prêt, il y a peu, à s’attaquer à un autre monument de la pop culture : Superman. Un projet d’animation resté finalement lettre morte.

L’aventure Superman avortée

À la faveur d’un entretien accordé à Nexus Point News, Tartakovsky est revenu sur ce court-métrage consacré au célèbre super-héros kryptonien. « C’était juste un moment. À l’époque, tout s’est aligné, j’avais du temps, l’idée me plaisait… puis tout a changé, et c’était fini » a-t-il expliqué, non sans un brin de regret. Si cette incursion dans l’univers DC n’a pas vu le jour au début des années 2020 comme espéré, le réalisateur ne ferme cependant aucune porte pour l’avenir – mais préfère se tourner vers ses propres univers.

Focus sur les créations originales et nouveaux projets

La trajectoire professionnelle de Tartakovsky semble ainsi épouser une nouvelle dynamique. Désormais, il privilégie ses idées personnelles et multiplie les initiatives inédites : « Je suis bien plus intéressé par mes propres créations actuellement que par des projets liés à une franchise existante. » Cette orientation se comprend aisément : rares sont les artistes à pouvoir imposer leur vision originale dans une industrie animée devenue très compétitive.

Parmi ses projets à venir :

Une troisième saison attendue début d’année prochaine pour la série Primal , diffusée sur Adult Swim.

, diffusée sur Adult Swim. Un film classé R, intitulé Fixed , sorti récemment sur Netflix.

, sorti récemment sur Netflix. L’annonce d’une nouvelle série originale, Heist Safari, également développée avec Adult Swim.

L’héritage Star Wars et le choix de l’indépendance

Pour Tartakovsky, qui confie avoir déjà touché à la « licence ultime avec Star Wars », difficile de ressentir le besoin urgent de replonger dans des licences célèbres. Sa micro-série 2D produite par Lucasfilm, diffusée jadis dans le bloc Toonami de Cartoon Network, continue de susciter la nostalgie – et reste disponible aujourd’hui sur Disney+. À mesure que ses nouveaux projets se dessinent, il semble évident que c’est désormais sa créativité propre qui guide chacun de ses choix.