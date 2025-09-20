Stephen King adoube la nouvelle série policière d’HBO

La nouvelle série policière de HBO vient de recevoir l’approbation de Stephen King, maître incontesté du suspense. Ce soutien prestigieux attire déjà l’attention des amateurs du genre, curieux de découvrir ce que réserve cette production attendue.

Tl;dr « Task » séduit critiques et Stephen King.

Une approche humaine du crime et des forces de l’ordre.

Mark Ruffalo brille dans un rôle inattendu.

L’empreinte HBO : l’art du polar revisité

Impossible d’évoquer la « nouvelle ère dorée de la télévision » sans mentionner HBO. Le réseau, à l’origine de séries mythiques comme Les Soprano, persiste à surprendre les amateurs du genre. Cette fois, c’est avec sa récente série policière, Task, que la chaîne frappe fort, s’imposant une fois de plus au cœur d’un paysage saturé par le streaming.

Un récit salué, même par Stephen King

L’enthousiasme n’a pas tardé à gagner le public… mais aussi des figures majeures. L’écrivain à succès Stephen King, reconnu pour ses romans adaptés maintes fois sur grand et petit écran – « Ça », « Under the Dome » ou encore « The Life of Chuck » récemment – ne tarit pas d’éloges sur ce nouveau polar. Sur X (ex-Twitter), il a livré son avis : «TASK (HBO) : C’est une histoire criminelle ; du suspense haletant. Vous vous attacherez aux policiers (menés par Mark Ruffalo) et aux criminels. Mais surtout, au petit garçon kidnappé. » Il n’en fallait pas plus pour éveiller la curiosité des inconditionnels du genre.

Entre empathie et tension : un nouveau visage du crime

Le scénario nous plonge dans la banlieue populaire de Philadelphie. L’agent du FBI Tom Brandis (Mark Ruffalo) prend la tête d’une task force chargée d’enrayer une vague de braquages violents menés par Robbie Prendergrast (Tom Pelphrey). À leurs côtés, on retrouve également des talents tels que Fabien Frankel (« House of the Dragon ») et Emilia Jones (« CODA »). Pourtant, loin d’un simple affrontement manichéen entre bien et mal, la série aborde la frontière trouble entre victimes et bourreaux.

L’approche se distingue par sa dimension humaine, comme le souligne Mark Ruffalo : «Il y a toujours une raison derrière chaque parcours de vie, même chez ceux qui choisissent des voies illégales.» Cette philosophie traverse toute la narration et fait résonner le propos avec subtilité.

Coup de cœur critique et atmosphère soignée

À l’heure où seuls quelques épisodes ont été diffusés, les premiers retours sont élogieux : sur Rotten Tomatoes, Task affiche un impressionnant taux d’approbation de 90 %. La presse insiste sur l’intelligence scénaristique signée Brad Ingelsby (« Mare of Easttown »), qui livre ici un polar à l’ambiance sombre, mais nuancée.

Pour ceux qui souhaitent découvrir cette variation sur le thème éternel des flics et voyous — où compassion et suspense s’entremêlent — voici les ingrédients phares :

Narration immersive , portée par des personnages complexes.

, portée par des personnages complexes. Casting solide , emmené par Mark Ruffalo dans un registre inédit.

, emmené par Mark Ruffalo dans un registre inédit. Tension dramatique constante, saluée par critiques et téléspectateurs.

Rendez-vous chaque dimanche soir sur HBO ou HBO Max, pour suivre les nouveaux épisodes de ce thriller déjà incontournable.