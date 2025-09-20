La filière nucléaire dénonce la caricature des centrales dans Les Simpson : “Je ne suis pas M. Burns”

L’industrie nucléaire critique vivement la représentation de ses activités dans la série animée Les Simpson, estimant que le personnage de M. Burns véhicule une image faussée et négative des responsables de centrales électriques.

Un conflit inattendu : la centrale de Sizewell C face à l’image du nucléaire

Au Royaume-Uni, la construction de la centrale nucléaire Sizewell C à Suffolk, entamée en 2023, s’est récemment invitée dans un débat plutôt singulier. En cause ? La représentation peu flatteuse du secteur nucléaire incarnée depuis des décennies par le personnage emblématique de C. Montgomery Burns dans la série animée culte The Simpsons. Si ce vieil antagoniste continue d’épouvanter Springfield – et d’offrir un emploi à Homer –, il ne fait plus rire tout le monde, notamment certains acteurs de l’industrie.

L’influence persistante d’un vilain animé

Pour Julia Pyke, codirectrice générale de Sizewell C, l’impact négatif véhiculé par la série n’est plus à démontrer. Dans un entretien accordé à la BBC, elle explique sans détour : « Je pense vraiment que The Simpsons a rendu un mauvais service à l’industrie nucléaire. J’apprécie beaucoup la série, mais je ne suis pas Mr Burns. Nous devons communiquer davantage sur les bénéfices sociaux du nucléaire et sur sa contribution à la société, en insistant sur les opportunités offertes aux citoyens. » Un constat qui pousse la filière à revoir sa stratégie.

Moderniser la communication autour du nucléaire

Julia Pyke va même plus loin et insiste sur une évolution nécessaire des pratiques : « Le nucléaire est l’un des moyens les plus sûrs de produire de l’électricité. Pourtant, à l’image de l’analogie avec l’avion, beaucoup s’en méfient alors que les statistiques sont rassurantes. Notre défi consiste désormais à rendre notre communication plus chaleureuse, moins technique et davantage émotionnelle pour susciter une adhésion réelle. » Selon elle, il devient urgent pour le secteur d’adopter un discours qui parle au grand public.

Pour illustrer cette nécessité, voici quelques axes d’amélioration évoqués :

Mieux valoriser les retombées positives sur l’emploi local.

Démystifier les enjeux techniques par des récits concrets.

Souligner la sécurité du procédé et ses avantages énergétiques.

The Simpsons : rien ne semble pouvoir arrêter la série culte

Malgré ces critiques venues du monde réel, The Simpsons poursuit imperturbablement son parcours télévisuel. La chaîne américaine Fox lancera dès le 28 septembre prochain une trente-septième saison ; un cap symbolique marqué notamment par la diffusion du huit-centième épisode. Qu’Homer Simpson garde son poste à la centrale ou se lance dans de nouveaux métiers – astronaute, boxeur ou encore vendeur –, rien n’indique que Springfield cessera d’être le théâtre d’excentricités… ni que M. Burns changera d’attitude.

Une chose est sûre : ce dialogue inattendu entre fiction satirique et industrie bien réelle révèle toute la complexité des liens entre culture populaire et enjeux technologiques contemporains.