La nouvelle série Star Wars suggère l’arrivée de Mara Jade : deviendra-t-elle enfin canonique ?

La nouvelle série télévisée Star Wars laisse entrevoir la possible apparition de Mara Jade, personnage culte de l’univers étendu. Les fans s’interrogent : verra-t-on enfin cette héroïne rejoindre officiellement le canon de la saga ?

Tl;dr Mara Jade reste absente du canon officiel Star Wars.

Un clin d’œil discret dans LEGO Star Wars relance l’espoir.

Son retour reste très incertain malgré l’engouement persistant.

Mara Jade : Un Personnage Légendaire Toujours Hors Canon

Étrange paradoxe que celui de Mara Jade. Voilà plus de trois décennies que cette figure emblématique fascine les fans de Star Wars. Introduite en tant qu’« Main de l’Empereur », chargée d’éliminer Luke Skywalker, puis alliée improbable face à Thrawn, et enfin épouse du Jedi avant d’accéder elle-même au rang de maître, son arc narratif compte parmi les plus mémorables. Pourtant, depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, Mara a été reléguée à l’univers « Legends », une zone grise où demeurent les histoires non reconnues dans le canon officiel.

Un Retour Subtil sur Disney+

Récemment, la série animée LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past, diffusée sur Disney+, a suscité l’émoi : un personnage y lance un appel à « Watto? Hux? Mara? ». Une simple mention, mais qui ravive inévitablement l’attente des inconditionnels. Dans cette version décalée où même Darth Vader se retrouve Jedi et Jar Jar Binks devient Seigneur Sith, la référence à Mara intrigue. Pourtant, pas d’apparition physique, contrairement à un certain Darth Revan, dont la réintégration est actée ailleurs dans le canon.

L’avenir de Mara Jade : Espoirs et Contraintes Narratives

La question demeure : verra-t-on un jour Mara Jade officiellement revenir ? Alors que l’univers étendu se dirige vers un arc majeur autour de Thrawn, on pourrait imaginer une réinterprétation du roman phare « Heir to the Empire », pourquoi pas avec une mystérieuse figure rousse sensible à la Force. La place de « Main de l’Empereur » existe déjà dans le nouveau canon — certes vidée de ses assassins Jedi — et les zones d’ombre laissées par les intrigues autour de Palpatine offrent une certaine latitude.

Mais attention : faire revenir Mara comme épouse de Luke semble aujourd’hui peu probable. Le personnage de Luke post-trilogie ne laisse guère présager ce type d’attachement amoureux, et aucune allusion n’existe dans les épisodes récents. Reste une possibilité ténue qu’elle croise sa route face à Thrawn, mais sans réelle continuité romantique plausible.

Mara Jade au Cinéma ? Les Théories Abondent…

Des rumeurs persistantes évoquent même la participation d’Amy Adams, pressentie pour incarner Mara dans un hypothétique film comme « Starfighter ». Pour l’heure, il ne s’agit que de spéculations sans fondement avéré. Ce qui demeure incontestable, c’est la capacité inépuisable des fans à rêver d’un retour en grâce pour cette héroïne complexe et charismatique — preuve, s’il en fallait, que certaines légendes ont décidément la vie dure dans la galaxie Star Wars.