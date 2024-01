Pourquoi la série Modern Family s’est-elle arrêtée ?

Après plus de dix ans de succès, la célèbre sitcom Modern Family diffusée sur ABC s'est conclue avec une saison 11.

Fin d’une époque pour “Modern Family”

Au bout de plus d’une décennie de succès, Modern Family a tiré sa révérence sur ABC avec une saison 11. Cela a laissé de nombreux fans se demander pourquoi il n’y a pas eu de saison 12. Modern Family, filmé dans le style documentaire rendu célèbre par The Office, a mis en scène un large et diversifié casting de personnages apparentés.

Pas de saison 12…

Malgré une saison 11 moins tranchante que les précédentes, la série n’a jamais lassé et est restée populaire. Cependant, les co-créateurs et showrunners Christopher Lloyd et Steven Levitan n’ont jamais donné de raison concluante à l’arrêt de Modern Family. Ils avaient déjà laissé entendre que la fin approchait lors du renouvellement pour la saison 10. Les évolutions majeures de la vie des personnages lors de cette saison ont conduit à la proposition de la saison 11, qui a été planifiée comme la dernière de la série.

Un spin-off avorté

L’idée d’une série dérivée centrée sur les personnages de Mitch, Cam, et leur fille Lily avait été envisagée. Cependant, le réseau a décidé de ne pas développer la série, malgré l’existence d’un scénario déjà rédigé.

Que deviennent les acteurs ?

Depuis la fin de Modern Family, la plupart des acteurs ont poursuivi d’autres projets. Ariel Winters (Alex) a notamment prêté sa voix pour plusieurs jeux vidéo comme Kingdom Hearts Birth by Sleep, Final Fantasy XIII-2, Guild Wars 2 ou encore The Quarry, tandis que Sofia Vergara (Gloria) est devenue juge dans America’s Got Talent et jouera le rôle principal dans la prochaine série Netflix, Griselda. Jesse Tyler Ferguson (Mitch) a écrit un livre de cuisine et a remporté un Tony pour son rôle dans la reprise de Broadway de Take Me Out.