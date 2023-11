SEAL Team de Paramount+ prépare sa fin pour 2024 avec une septième saison

La série militaire SEAL Team va s'arrêter dès l'année prochaine.

Produite par CBS Studios, SEAL Team s’achèvera sur la plateforme de streaming Paramount+ avec une septième saison, qui devrait entrer en production début décembre et sera diffusée en 2024. La série militaire raconte la vie professionnelle et personnelle de l’unité d’élite des Navy SEALs, qui s’entraînent, planifient et exécutent les missions les plus dangereuses et les plus périlleuses.

Jeff Grossman, vice-président exécutif en charge du contenu et des opérations commerciales de la division Paramount Streaming, a déclaré :

Depuis ses quatre saisons sur le réseau CBS jusqu’à ses trois saisons chez Paramount+, SEAL Team a construit un héritage incroyable qui célèbre et honore les hommes et les femmes courageux qui servent dans les forces armées. Nous remercions David Boreanaz ainsi que l’ensemble du casting et de l’équipe technique d’avoir donné vie à cette série phénoménale qui fait mûrir notre réflexion. Nous avons hâte de célébrer leur travail et d’offrir aux fans de la Team Bravo une dernière saison fantastique.

David Boreanaz fait ses adieux à SEAL Team

L’interprète de Jason Hayes, maître principal et leader de l’équipe bravo 1, se réjouit de conclure l’histoire de SEAL Team :

Pendant six saisons, j’ai eu la chance et le privilège de faire partie d’un casting et d’une équipe exceptionnels. Chaque jour passé était une note de remerciement à nos hommes et femmes de l’armée et des forces spéciales. Je remercie nos fans et je suis fier que nous ayons pu créer cette série pour éclairer les ténèbres dans lesquelles souffrent tant de personnes aujourd’hui. J’attends avec impatience la septième saison et l’occasion de terminer cette série avec amour et gratitude.

En plus de David Boreanaz, le casting de SEAL Team est également composé de Max Thieriot (quartier-maître de 1re classe Clay Spenser, bravo 6), Jessica Paré (Amanda « Mandy » Ellis), Neil Brown Jr. (premier maître Raymond « Ray » Perry, meilleur ami de Jason dans l’équipe bravo 2), A. J. Buckley (second-maître Sonny Quinn bravo 3), Toni Trucks (lieutenant Lisa Davis) et Judd Lormand (capitaine de corvette Eric Blackburn, responsable du QG opérationnel).