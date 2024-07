Mulholland Drive était à l’origine un spin-off de Twin Peaks

Réalisé par David Lynch, le film à énigme néo-noir Mulholland Drive raconte l'histoire d'une actrice novice, Betty, qui rencontre une femme amnésique à Los Angeles et navigue avec elle dans un labyrinthe de réalités altérées et de sombres secrets.

Tl;dr Mulholland Drive a un lien avec Twin Peaks.

Le film était à l’origine prévu comme un spin-off de Twin Peaks.

Cette connexion a été confirmée par Mark Frost dans un livre.

La non-réalisation du spin-off influence le personnage d’Audrey dans The Return.

Le mystère derrière Mulholland Drive

Nul doute que le mystère de Mulholland Drive, film adoré par beaucoup, est enrichi par la connaissance de ses origines et de sa connexion étonnante avec Twin Peaks. David Lynch, bien qu’il ne soit pas un réalisateur friand de « fan service », avait inclus des clins d’œil dans ce projet, révélant de surprenantes informations sur les origines du thriller de 2001.

Mulholland Drive : un spin-off avorté de Twin Peaks

L’idée que Mulholland Drive et Twin Peaks soient liés n’est pas nouvelle, mais cette connexion a été confirmée par Mark Frost dans un livre intitulé Conversations avec Mark Frost. Frost a révélé qu’il avait envisagé de faire de Mulholland Drive un spin-off de Twin Peaks, avec l’audacieuse Audrey d’Horne débarquant à Hollywood. Cependant, ce projet n’a jamais vu le jour.

Mulholland Drive et Twin Peaks : des liens thématiques et stylistiques

Des références dans Mulholland Drive renforcent le lien avec Twin Peaks. Les deux œuvres sont remplies de connexions stylistiques et thématiques, notamment le sens classique du film noir de Lynch, la dualité des personnages et la symbolique des couleurs. La couleur bleue est utilisée comme un raccourci pour le paranormal dans Twin Peaks, et cette utilisation est reprise dans Mulholland Drive avec la dame aux cheveux bleus du Club Silencio.

Mulholland Drive éclaire le personnage d’Audrey dans The Return

La connaissance de la connexion entre Mulholland Drive et Twin Peaks rend le personnage d’Audrey dans Twin Peaks: The Return encore plus triste. Sa vie dans la saison 3 ne ressemble en rien à la vie « d’intrigue internationale » qu’elle s’imaginait dans la série originale.