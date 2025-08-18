Le MCU préparerait l’arrivée d’un nouveau Venom en contournant toute la saga du symbiote

Le Marvel Cinematic Universe envisagerait d'intégrer un nouveau Venom, tout en passant possiblement outre l’intrigue traditionnelle du symbiote. Ce choix marquerait un tournant notable dans l'adaptation de ce personnage emblématique à l’écran.

Tl;dr Gargan pourrait devenir Venom dans le MCU.

Spider-Man affrontera Hulk et Punisher dans Brand New Day.

Peter Parker pourrait ne jamais porter le costume symbiote.

Un virage inattendu pour Spider-Man dans le MCU

Le prochain opus très attendu de la saga Spider-Man, intitulé Brand New Day, s’apprête à bousculer les codes établis du Marvel Cinematic Universe (MCU). Après avoir affronté une galerie impressionnante d’adversaires en seulement trois films, dont le Vautour et Mysterio, l’homme-araignée s’apprête à croiser la route de figures majeures… mais pas nécessairement du côté des ennemis.

Des alliés inattendus… ou pas vraiment ?

Cette fois, Peter Parker sera confronté à deux autres héros du MCU : le très puissant Hulk et l’implacable Punisher. Pourtant, l’entente ne sera pas de mise dès leur première rencontre. Loin d’être un trio harmonieux, la tension promet d’alimenter l’intrigue. Mais même si les projecteurs semblent braqués sur ces alliances houleuses, l’ombre d’un ennemi plane toujours.

Le retour de Gargan : simple scorpion ou nouveau Venom ?

Certains se rappellent sans doute de Mac Gargan, criminel capturé lors de la fameuse scène du ferry dans Spider-Man: Homecoming. À l’époque, il n’était qu’un élément secondaire — mais voilà que son heure semble venue. Récemment, l’acteur Michael Mando a attisé la curiosité des fans en dévoilant sur les réseaux sociaux une image de Gargan revêtu de son célèbre costume vert de Scorpion, puis une autre évoquant sa transformation en Venom. Ce clin d’œil aux comics laisse penser que le MCU pourrait confier à Gargan un rôle central et inexploré au cinéma : celui du porteur du symbiote.

Nouveaux enjeux pour Peter Parker

Pourquoi ce choix ? La franchise concurrente pilotée par Sony a déjà exploré la trajectoire d’Eddie Brock, premier Venom historique. Miser sur Gargan offrirait un souffle inédit : il deviendrait capable non seulement d’affronter Spider-Man, mais aussi de s’opposer à Hulk. Les scénaristes misent donc sur un renouvellement des antagonistes tout en évitant la redite. En filigrane, une question demeure : verra-t-on Peter Parker endosser le fameux costume noir ? Rien n’est moins sûr… mais cela ouvrirait une page résolument neuve pour l’univers Marvel.

Entre tensions héroïques et menace symbiotique, Brand New Day, attendu pour le 31 juillet 2026 au cinéma, s’annonce comme un tournant majeur pour Spider-Man… et ses adversaires.