La scène finale tournée par les frères Duffer pour Stranger Things dévoilée

Les créateurs de Stranger Things, les frères Duffer, ont mis un point final au tournage de leur série à succès avec une scène particulièrement marquante. Cette dernière séquence clôture une aventure qui a captivé des millions de spectateurs à travers le monde.

Tl;dr Dernier plan de « Stranger Things » : une simple lunchbox.

Les frères Duffer restent impliqués via spin-off et animation.

Fin d’une ère pour les fans et les créateurs.

Un clap de fin inattendu pour « Stranger Things »

Difficile d’imaginer un dernier jour de tournage sans effusion de larmes ni moment solennel. Pourtant, le rideau est tombé sur Stranger Things, la série phare de Netflix, dans une relative sobriété, presque avec un clin d’œil discret à la magie du cinéma. En effet, le tout dernier plan immortalisé par les frères Duffer n’a rien d’un final grandiose : il s’agit simplement d’un gros plan sur une lunchbox GI Joe. Pas de monstre en vue, ni de membre du casting à saluer, juste cet objet, presque banal, mais désormais chargé de sens.

Les aléas du tournage non linéaire

Rappelons que la majorité des films et séries se construisent loin de toute chronologie scénaristique. Un plateau peut démarrer par une scène du milieu ou conclure sur le prologue. Ce fonctionnement a parfois des conséquences insolites : le moment censé clore des années d’aventure collective ne coïncide pas toujours avec l’intensité émotionnelle attendue. Comme le confie Matt Duffer à Variety, l’histoire même de ce dernier plan ne manque pas de piquant : « C’est un lunchbox GI Joe avec une lumière rouge clignotante. Mais tout le monde n’était pas d’accord sur le fait qu’on l’avait réellement filmé… Du coup, on a dû y retourner et refaire ce plan-là. » Ross Duffer renchérit : « Cela a été la dernière image tournée sur “Stranger Things”, une simple boîte sur le sol. »

L’après-« Stranger Things » : l’univers s’étend

S’il serait tentant d’y voir une sortie en douceur pour les deux frères créateurs, leur implication dans l’univers d’Hawkins reste pourtant intacte. Malgré leur engagement exclusif auprès de Paramount, ils supervisent déjà deux projets prometteurs :

une série animée baptisée Stranger Things: Tales from ’85’

un spin-off en live-action qu’ils coproduiront activement.

Matt précise d’ailleurs vouloir rester pleinement investi : « Si nous devons faire ce projet, il faut qu’il nous enthousiasme vraiment. »

Bilan et petits mystères du quotidien

Avec la diffusion prochaine de la cinquième et ultime saison, difficile pour les inconditionnels comme pour les créateurs de ne pas ressentir un pincement au cœur. Et qui sait si cette mystérieuse lunchbox n’acquerra pas elle-même un statut culte auprès des fans ? Après tout, dans cette saga où chaque détail compte, les objets ordinaires se révèlent parfois porteurs d’émotions insoupçonnées — à l’image du parcours des frères Duffer eux-mêmes, passés par toutes les nuances de l’aventure télévisuelle.