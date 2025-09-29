Pourquoi Amazon Prime Video a annulé A League of Their Own ?

Malgré un soutien fervent du public et des critiques élogieuses, Amazon Prime Video avait mis fin à la série après seulement quatre épisodes.

Tl;dr Amazon Prime Video a annulé A League of Their Own, une série saluée par la critique et le public, malgré une deuxième saison en préparation.

Les justifications officielles sont contestées, certains évoquant aussi des préjugés face aux thématiques LGBTQ+.

Les créateurs et fans regrettent cette fin prématurée, soulignant l’importance symbolique et culturelle de la série.

Une annulation inattendue pour une série saluée

Amazon Prime Video a pris tout le monde de court en décidant de mettre fin à A League of Their Own, une série pourtant encensée par la critique et soutenue par un public fidèle. Inspirée par les faits réels et le film culte de Penny Marshall sorti en 1992, cette fiction suivait le parcours croisé de deux femmes queer – Carson (Abbi Jacobson) et Max (Chanté Adams) – prêtes à briser les codes pour vivre leur passion du baseball en pleine Seconde Guerre mondiale. Un projet co-créé par Abbi Jacobson elle-même, déjà remarquée pour Broad City, et Will Graham, connu pour Mozart in the Jungle.

Les coulisses d’une décision controversée

En août 2023, alors que la préproduction d’une deuxième saison écourtée venait tout juste de commencer, la plateforme a brutalement changé de cap. L’argument avancé ? La longue grève des scénaristes puis celle des acteurs, qui ont paralysé toute l’industrie hollywoodienne durant des mois. Or, nombreux sont ceux qui estiment que ce contexte social n’explique pas tout. D’ailleurs, selon certains proches du dossier, plusieurs séries auraient pu être sauvées si un accord avait été trouvé plus rapidement entre syndicats et studios.

Derrière l’annulation : coûts, audiences… et préjugés ?

Le débat s’est aussi cristallisé autour du budget conséquent du programme : environ 90 millions de dollars pour huit épisodes, selon une enquête du Hollywood Reporter. Certes élevé, mais loin d’égaler les records atteints par d’autres productions maison – on pense notamment aux 465 millions engloutis dans une seule saison de The Lord of the Rings: The Rings of Power. En parallèle, difficile d’y voir clair côté audiences : les chiffres communiqués restent flous et les méthodes d’évaluation varient d’un diffuseur à l’autre. Pourtant, en mars 2023, Will Graham assurait sur Twitter : « #ALeagueOfTheirOwn n’est pas une série mineure ou de niche […] Elle a surperformé de nombreuses autres séries qui ont été renouvelées. »

Dans un effort marquant du public pour soutenir la série après son renouvellement initial — mais limité à quatre épisodes — un avion avait même survolé le siège californien d’Amazon Prime Video, arborant une bannière réclamant davantage d’épisodes. Mais c’est surtout l’attitude des dirigeants face aux thématiques LGBTQ+ qui suscite le malaise. Selon THR, des responsables marketing auraient affirmé que « les histoires queer rebutent le public », allant jusqu’à recommander une communication plus discrète sur cet aspect.

L’émotion derrière la fin prématurée

Très touchée par cette conclusion abrupte, Abbi Jacobson s’est exprimée sur Instagram : « Quelle chance j’ai eue de pouvoir raconter ces histoires […] Je suis triste aujourd’hui ». Elle n’a pas mâché ses mots face aux justifications officielles évoquant la grève : « Mettre cette annulation sur le dos de la grève […] c’est des conneries et lâche. »

Derrière ces chiffres et ces polémiques subsiste surtout l’image d’une œuvre singulière qui aura marqué bien au-delà des statistiques — autant pour sa capacité à faire vivre des personnages hors-normes que pour sa portée symbolique à une époque où ces récits restent fragiles sur les plateformes majeures.