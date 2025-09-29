Halo : Les raisons derrière l’annulation de la série en prises de vue réelles par Paramount+

La série live-action adaptée de la célèbre franchise vidéoludique Halo ne connaîtra pas de nouvelle saison sur Paramount+. Cette décision intervient alors que la plateforme poursuit sa réorganisation et revoit ses priorités en matière de contenus originaux.

Tl;dr « Halo » annulée malgré de bons retours critiques saison 2

Budget trop élevé, fusion Paramount-Skydance fatale

Aucun projet concret de reprise ailleurs à ce jour

La lente descente d’un phénomène vidéoludique

Au début des années 2000, difficile d’imaginer que l’adaptation de « Halo », saga-phare du jeu vidéo, n’allait pas conquérir le petit écran. Entre 2005 et aujourd’hui, le projet a pourtant connu une valse de noms prestigieux – de Guillermo del Toro à Steven Spielberg, en passant par Alex Garland ou encore Neill Blomkamp. À l’époque, la série semblait promise au succès : portée par une fanbase solide et un univers immédiatement reconnaissable, elle incarnait presque à elle seule la culture vidéoludique.

Des débuts difficiles sur Paramount+

L’engouement s’est étiolé au fil des années. Loin du pic entre « Halo 2 » et « Halo 3 », la franchise a vu son impact culturel s’amenuiser avant même l’arrivée tardive de la série sur Paramount+ en 2022. Malgré un lancement pensé comme vitrine pour la plateforme – à l’image de « The Mandalorian » chez Disney+ – la première saison a déçu une partie du public, notamment par ses libertés vis-à-vis du matériau d’origine. Quelques critiques saluaient néanmoins les ambitions visuelles et narratives.

L’emballement contrarié de la saison 2

Curieusement, la seconde saison diffusée en 2024 a convaincu davantage : arcs narratifs forts issus des jeux vidéo (la Chute de Reach, découverte du Halo…), critiques et spectateurs semblaient plus enthousiastes. Mais voilà : ce rebond n’aura pas suffi. Selon Nielsen et relayé par The Hollywood Reporter, la série cumulait plus de 1,8 milliard de minutes vues sur cinq semaines – un chiffre loin d’être négligeable dans un paysage où les audiences restent floues. Pourtant, face à un budget estimé entre 90 et 200 millions de dollars pour une saison, ce succès relatif n’a pas pesé lourd.

Plusieurs facteurs se sont conjugués :

Coût de production très élevé

Nouveau cap stratégique après la fusion Paramount – Skydance annoncée début juillet 2024

Difficultés à fidéliser un large public hors des fans historiques

L’avenir compromis pour Master Chief

Alors que l’annulation est tombée moins de quinze jours après la fusion entre Paramount et Skydance, quelques voix évoquaient déjà l’espoir d’un rachat par un autre diffuseur – avec notamment le soutien affiché de Xbox, 343 Industries, ou encore Amblin. Un an plus tard pourtant, aucun projet concret n’a émergé. Il faut dire que relancer une telle superproduction (décors complexes, équipes dispersées…) relève désormais presque du fantasme.

Une certaine nostalgie persiste néanmoins : alors que « Halo » avait enfin trouvé sa tonalité en saison 2, combinant hommage aux fans et nouvelles pistes scénaristiques, c’est une page qui se tourne sans possibilité pour le légendaire Master Chief de « finir le combat ».