Spider-Man: Brand New Day écrase déjà les records avant sa sortie

Un mois avant le 31 juillet, Spider-Man: Brand New Day cumule déjà deux records mondiaux avec ses bandes-annonces. Et ça dit beaucoup de l’attente.

En bref Le film détient déjà deux records de trailers

Le deuxième trailer a fait 590,8 millions de vues

Marvel pourrait vite reprendre la main avec Doomsday

Le vrai thermomètre, ici, ce ne sont même pas encore les billets. Ce sont les bandes-annonces. Et de ce point de vue, Spider-Man: Brand New Day joue déjà dans une catégorie à part, un mois avant sa sortie en salles le 31 juillet.

Deux records avant même le 31 juillet

D’après Deadline, le deuxième trailer de Spider-Man: Brand New Day a signé le deuxième plus gros lancement de l’histoire pour une bande-annonce de film, avec 590,8 millions de vues sur sa première semaine.

Ce qui rend le score encore plus parlant, c’est le nom du film qui occupe la première place. C’est, là aussi, Spider-Man: Brand New Day. Son premier trailer avait déjà pris la couronne du plus gros lancement jamais vu et il était même devenu le premier trailer à franchir le cap du milliard de vues en seulement quatre jours.

Résultat ? Un seul film tient à la fois les places numéro 1 et numéro 2 sur ce terrain. Dans une machine à hype comme Marvel, ce n’est pas anodin.

Spider-Man surclasse même les autres mastodontes Marvel

Ce classement raconte autre chose qu’un simple emballement momentané. Il montre surtout que, dans un top déjà très dominé par Marvel, c’est encore Spider-Man qui arrive devant tout le monde.

Spider-Man: No Way Home, qui avait établi le record en 2021, pointe désormais à la quatrième place. Juste devant lui, on trouvait Deadpool et Wolverine, sorti en 2024. Sauf que Brand New Day l’a dépassé pour prendre la tête, et son deuxième trailer fait lui aussi mieux que celui de Deadpool et Wolverine.

Le reste du top 10 reste très marqué par Marvel. Les deux trailers de Avengers: Endgame occupent les sixième et septième places, tandis que le premier trailer de Avengers: Infinity War est huitième. En gros, Marvel domine le tableau, mais le tisseur garde la main.

Des records solides, mais peut-être pas pour longtemps

Cette performance confirme surtout une chose. Spider-Man: Brand New Day est déjà l’un des films les plus attendus de 2026, bien avant l’épreuve du box-office.

Mais ces records n’ont rien d’intouchable. Avengers: Doomsday arrive lui aussi cette année, et l’attente autour du moindre teaser, de la moindre image ou d’une vraie bande-annonce est déjà là. Du coup, il n’est pas absurde d’imaginer que les chiffres de Brand New Day puissent être effacés assez vite quand la promo de Doomsday passera à la vitesse supérieure.

C’est peut-être ça, le plus intéressant. Ces vues ne disent pas seulement qu’un film va cartonner. Elles montrent quel personnage pèse encore le plus lourd dans l’écosystème Marvel, au moins jusqu’au prochain choc de calendrier.