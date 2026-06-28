Five Nights at Freddy’s 3 change de plume, et ça peut tout changer

Le troisième film Five Nights at Freddy’s avance enfin avec un nouveau scénariste. Un choix qui touche au vrai point faible de la saga jusque-là.

En bref Gary Dauberman écrit le troisième film

La saga corrige enfin son talon d’Achille

Le lien avec le troisième jeu reste flou

Le vrai changement, pour Five Nights at Freddy’s 3, n’est pas son existence. Elle semblait acquise. Le signal important, c’est l’arrivée de Gary Dauberman au scénario, un choix qui vise très clairement le point faible des deux premiers films, l’écriture.

Un troisième film, oui, mais surtout une nouvelle main à l’écriture

Le troisième volet avance officiellement, avec une information d’abord rapportée par Dread Central puis confirmée par The Hollywood Reporter. Gary Dauberman, déjà passé par IT, Annabelle, The Nun et Salem’s Lot, va écrire le film.

Ce n’est pas un détail de crédit au générique. Sur les deux premiers longs-métrages, Scott Cawthon, créateur de la franchise jeu vidéo, occupait une place centrale à l’écriture. Le premier film partageait son scénario entre Emma Tammi, Seth Cuddeback et Scott Cawthon. Le deuxième, attendu en 2025, lui attribue même seul le script.

Le succès public ne cachait plus le problème d’écriture

C’est tout le paradoxe de Five Nights at Freddy’s au cinéma. Les critiques ont été franchement dures, mais le public a suivi en masse. Les deux films ont dépassé chacun les environ 170 millions d’euros (200 millions de dollars) au box-office mondial, ce qui reste costaud pour un film d’horreur, d’autant plus pour une licence qui joue en permanence entre frisson pur et accessibilité plus jeune.

Mais les reproches revenaient presque toujours au même endroit. Des films saturés de références pour les fans, des personnages très minces, et surtout une structure narrative bancale. En gros, beaucoup de lore, pas assez de film autour.

Pourquoi Gary Dauberman n’arrive pas par hasard

Le profil de Gary Dauberman colle assez bien au problème. Depuis ses débuts hollywoodiens avec Annabelle en 2014, il s’est imposé comme l’un des scénaristes d’horreur les plus réguliers des studios. Il a aidé à faire tenir les spin-off de Conjuring Universe en dehors des films principaux, et il a surtout adapté IT, une matière loin d’être simple, en deux gros scripts taillés pour le grand public.

C’est là que le choix est malin. Five Nights at Freddy’s n’a jamais manqué d’univers, il manquait d’un récit capable d’absorber ce matériau sans le transformer en simple chasse aux clins d’œil.

Emma Tammi devrait revenir, reste une vraie inconnue

D’après The Hollywood Reporter, Emma Tammi devrait repasser derrière la caméra. Scott Cawthon, lui, resterait impliqué comme producteur. Côté casting, Josh Hutcherson, Piper Rubio et Elizabeth Lail sont attendus au retour, logique vu la fin en cliffhanger du dernier film.

La question, maintenant, est presque plus intéressante que l’annonce elle-même. Ce troisième film adaptera-t-il vraiment le troisième jeu, ou prendra-t-il encore sa liberté ? La fin du précédent laissait penser à une adaptation au moins partielle. Mais jusque-là, la saga avance à sa manière, les jeux servant de feuille de route plus que de modèle strict. Et c’est sans doute là que se jouera la suite, pas juste dans la fidélité, mais dans la capacité à transformer enfin ce labyrinthe de lore en vrai cinéma.