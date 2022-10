Five Nights at Freddy’s : Emma Tammi remplace Chris Colombus à la réalisation

Blumhouse Productions trouve un nouveau réalisateur pour le film Five Nights at Freddy’s.

Alors que Chris Colombus avait abandonné le projet l’année dernière sans donner aucune explication, Emma Tammi (The Wind, Blood Moon, Into the Dark) reprend les commandes et réalisera l’adaptation cinématographique de Five Nights at Freddy’s. Basée sur l’œuvre du créateur de la franchise Scott Cawthon, elle retrace l’histoire d’un agent de sécurité fraîchement recruté chez Freddy Fazbear’s Pizza. Lors de sa première nuit de travail, il se rend compte que le boulot ne sera pas si facile, car des animaux animatroniques qui distraient les enfants pendant la journée jouent à leurs propres jeux sinistres… la nuit.

#jimhensoncreatureshop is working on our animatronics Emma Tammi is our director Filming on #FNAF starts in February 2023. Boom. — Jason Blum (@jason_blum) October 5, 2022

A noter que Jim Henson’s Creature Shop travaillera aux côtés de Blumhouse Productions pour donner vie aux animaux et autres créatures effrayantes de Five Nights at Freddy’s sur le grand écran. Le célèbre atelier spécialisé dans les effets spéciaux pour le cinéma, lauréat d’un Oscar et d’un Emmy, a déjà commencé à travailler sur les fameux animatroniques de la licence.

L’adaptation en film de Five Nights at Freddy’s entrera en tournage à partir de février 2023

Five Nights at Freddy’s a été écrit par Scott Cawthon, Emma Tammi et Seth Cuddeback. Le film sera produit par Blumhouse Productions en association avec Striker Entertainment avec Scott Cawthon et Russell Binder.

Emma Tammi a déclaré :

Entrer dans le monde riche et terrifiant de Five Nights at Freddy’s aux côtés de Scott Cawthon, Blumhouse Productions et Jim Henson’s Creature Shop est plus qu’excitant. J’ai hâte que le public s’immerge dans le terrain de jeu sauvage et merveilleux que nous créons.

