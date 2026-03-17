Spider-Man : la bande-annonce de « Brand New Day » dévoile sa date et son heure de sortie

La nouvelle bande-annonce du prochain film Spider-Man, intitulé Brand New Day, dévoilera officiellement sa date et son heure de diffusion. Les fans peuvent désormais se préparer à découvrir quand ils pourront visionner ces premières images tant attendues.

Tl;dr La bande-annonce sortirait ce mercredi, mais sans confirmation officielle.

Grande attente après un retard inhabituel du lancement.

Le film sortira au cinéma le 31 juillet 2026.

Une attente qui vire à la spéculation

Depuis plusieurs mois, les fans de Spider-Man n’en finissent plus d’espérer la première bande-annonce de Spider-Man: Brand New Day. Initialement, tout portait à croire que les premières images arriveraient dès décembre 2025, dans la foulée des teasers d’Avengers: Doomsday. Or, malgré les rumeurs persistantes et même une fuite du trailer circulant en ligne, aucune annonce officielle ne s’est concrétisée. Cette situation a naturellement alimenté toutes sortes de spéculations au sein de la communauté.

Un timing inhabituel pour le trailer

Un nouvel élément vient pourtant relancer l’intérêt : selon un post désormais effacé d’Ascar Cinema, distributeur de Disney et Sony au Kazakhstan, la bande-annonce tant attendue serait dévoilée ce mercredi 18 mars à 4h05 du matin (heure du Pacifique), soit 7h05 à l’Est des États-Unis. Ce créneau interpelle : traditionnellement, les studios américains préfèrent publier leurs trailers plus tard dans la matinée. De quoi laisser planer le doute sur l’authenticité de cette fuite — en attendant une communication claire de Sony.

L’enjeu d’un lancement très attendu

Le contexte n’est pas anodin. Le choix d’associer cette sortie à la projection de Projet Dernière Chance, un des films déjà salués en 2026, montre que Sony entend transformer chaque étape promotionnelle en événement. D’ailleurs, si le timing se confirmait, le public découvrirait la bande-annonce bien plus tôt qu’attendu pour ce genre de superproduction — à mi-chemin entre les délais observés pour les précédents volets comme Homecoming, Far From Home, ou encore le colossal succès multiversel de No Way Home, qui avait engrangé près de deux milliards de dollars au box-office.

Aperçus et attentes autour du film

Reste à savoir si cette nouvelle aventure saura reproduire un tel engouement. Même sans promettre un phénomène aussi massif que celui marqué par le retour des anciens interprètes — Tobey Maguire et Andrew Garfield — l’impatience monte. Ce premier trailer devrait notamment offrir :

un aperçu du costume inédit de Spider-Man,

la révélation du rôle attribué à Sadie Sink dans le MCU,

et l’introduction de personnages attendus tels que The Punisher ou Tombstone.

Le film sortira sur grand écran le 31 juillet 2026. La pression monte donc pour ce nouvel opus, censé ouvrir une nouvelle page pour Peter Parker après le bouleversement vécu dans la conclusion de No Way Home. Les prochaines heures pourraient donc être déterminantes pour tous ceux qui suivent avec passion l’évolution du tisseur sur grand écran.