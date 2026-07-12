Evil Dead Burn : oui, le chien meurt plusieurs fois à l’écran

Le nouveau Evil Dead Burn n’épargne pas Max, le chien de la famille. Et ce détail compte plus qu’un simple spoiler pour une partie du public.

En bref Oui, le chien meurt dans le film

Max revient ensuite, possédé par un Deadite

Alice le tue une dernière fois

Pour une partie du public, le vrai spoiler d’un film d’horreur n’est plus toujours le monstre, ni la fin. C’est le chien. Et sur ce point, Evil Dead Burn ne tourne pas autour du pot, oui, Max meurt, et même plusieurs fois.

Le spoiler que certains attendaient vraiment

Le contraste est presque ironique. Evil Dead Burn aligne morts, mutilations et démembrements au point d’avoir frôlé une classification NC-17, donc un niveau de violence jugé trop élevé pour une sortie standard. Mais au milieu de tout ça, la mort du chien reste le moment le plus sensible pour ceux qui supportent très bien les humains découpés à l’écran, beaucoup moins les animaux.

Résultat ? Si vous évitez ce type de scène, il vaut mieux le savoir avant de lancer le film.

Comment Max bascule au milieu du carnage

L’histoire suit Alice, incarnée par Souheila Yacoub, une veuve récente qui se réfugie dans une maison en ruine avec sa belle-famille après la mort de son mari dans un accident de voiture. Évidemment, on est dans Evil Dead, donc le séjour dégénère vite. Les membres de la famille sont peu à peu possédés par des Deadites.

Le premier à tomber est Edgar, le père du mari d’Alice, joué par Erroll Shand. Pendant une scène de dîner tendue, Max gémit et réclame de l’attention. Puis ça bascule brutalement, Edgar le poignarde à mort avec un couvert de table. Sec, violent, assez dur à voir.

Pourquoi ce n’est pas la fin pour lui

Mais Max ne disparaît pas vraiment. Le chien revient ensuite d’entre les morts, possédé lui aussi par un Deadite. Ce retour n’est pas totalement une surprise, la bande-annonce du film l’avait déjà laissé voir.

Et ce détail n’est pas anodin. Il s’agirait, sauf erreur, du premier chien possédé de la franchise Evil Dead. La série dérivée Ash vs. Evil Dead avait déjà montré qu’un animal pouvait être contaminé, avec un oiseau possédé, mais pas un chien.

Une dernière mort, et un vrai enjeu pour Alice

Le retour de Max adoucit un peu le choc initial, quand même, mais il transforme surtout le chien en menace directe. Pour le reste du film, Alice tente simplement de survivre à la nuit pendant que presque tout le monde autour d’elle meurt dans des conditions atroces.

À la fin, elle parvient à reprendre l’avantage et tue Max une dernière fois avec une dague spéciale capable d’éliminer les Deadites. Ce n’est pas juste un détail de scénario. C’est aussi le genre d’info qui dit comment on regarde l’horreur aujourd’hui, la violence générale passe parfois mieux qu’une seule mort animale bien placée.