Freddy the 13th : Trachtenberg fixe enfin son détour animé

Le prochain film de Dan Trachtenberg sortira le 13 octobre 2028. Un projet d’animation PG qui troque la tension de Predator contre un Halloween plus joueur.

En bref Sortie fixée au 13 octobre 2028

Trachtenberg passe à l’animation PG

Yehudi Mercado co-réalise et coécrit

On attendait Dan Trachtenberg sur le terrain de la tension pure. Le voilà sur autre chose, presque à contre-emploi, avec un film d’animation horrifique et comique pensé pour un public large.

Après Prey, Predator: Badlands et Predator: Killer of Killers, ce détour a quelque chose d’assez logique quand on regarde sa carrière de plus près. L’horreur, il connaît. Mais ici, il la tord dans un sens plus joueur, plus pop, sans lâcher les codes du genre.

Un vendredi 13 parfaitement choisi

La grosse mise à jour, c’est la date. Le film adapté du comic Freddy the 13th sortira le 13 octobre 2028, et oui, ce sera bien un vendredi 13.

Pas de titre officiel annoncé pour l’instant. Mais ce simple placement au calendrier dit déjà pas mal de choses sur la manière dont le projet veut se vendre, entre clin d’œil assumé au slasher et envie de devenir un rendez-vous d’Halloween.

Un slasher pour tous, mais sans édulcorer le genre

Le matériau de départ, signé Yehudi Mercado, raconte l’histoire de Freddy, un héros maladroit et bienveillant qui voulait juste passer de bonnes vacances avant de tuer le Boogeyman… et de récupérer ses pouvoirs.

Le comic pioche dans les folklores, les figures du slasher et un imaginaire mystique pour fabriquer une aventure fun-spooky, avec des frissons accessibles. Le film vise une classification PG et des visuels 2D colorés. En gros, l’idée semble assez claire : se placer du côté des œuvres d’Halloween qui amusent autant qu’elles inquiètent, dans un registre évoqué aux côtés de Ghostbusters.

Un duo de réalisateurs qui change la donne

Il n’y a toujours aucune info sur le casting. En revanche, la configuration créative est intéressante.

Yehudi Mercado ne se contente pas de céder son comic. Il co-réalisera le film avec Dan Trachtenberg et signe aussi le scénario. Pour une adaptation, ce n’est pas un détail. Souvent, ça veut dire une proximité plus forte avec l’esprit d’origine, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand le ton repose sur un équilibre fragile entre tendresse, humour et horreur.

À la production, on retrouvera aussi Ben Rosenblatt, collaborateur régulier de Trachtenberg, déjà passé par des projets aussi différents que Let The Right One In et Knuckles.

Pourquoi ce projet compte dans la trajectoire de Trachtenberg

Le film sera produit par la branche animation de Paramount, avec qui Trachtenberg a signé un accord de first-look cette année. Ce sera son premier projet pour Paramount, après son travail chez Disney autour de Predator.

Et son premier long métrage d’animation en tant que réalisateur. Pas son premier contact avec le format, cela dit : il avait déjà signé une intro pour Warframe et le court Portal: No Escape. De son côté, Mercado connaît aussi l’animation, notamment via DC Super Hero Girls.

Quant à Paramount Animated, son bilan n’est pas anodin, avec Star Trek: Lower Decks et le premier film live action Sonic. Ce projet-là n’a pas encore livré tous ses secrets. Mais il dit déjà une chose : Trachtenberg n’a pas envie de refaire la même partition, et c’est souvent là que les carrières deviennent intéressantes.