Vaiana en live-action : le débat absurde autour du torse de Maui

Le torse de Dwayne Johnson dans Moana agite les réseaux. L’acteur assure pourtant que rien n’a été retiré, seulement noyé dans le rendu visuel.

En bref Dwayne Johnson répond à une polémique virale.

Ses tétons n’auraient pas été retirés numériquement.

Le look de Maui reste très commenté.

Le remake live-action de Moana se retrouve embarqué dans une polémique franchement étrange. Depuis l’arrivée du film en salles, une partie des réseaux sociaux assure que Disney aurait effacé les tétons de Dwayne Johnson sur le torse de Maui.

C’est anecdotique, oui. Mais ça raconte bien l’époque. Chaque détail d’un blockbuster est disséqué image par image, surtout quand il s’agit d’un remake déjà accueilli de façon partagée par le public. Entre ceux qui ne voyaient pas l’intérêt de refaire Moana et ceux qui attendaient surtout le retour de Dwayne Johnson dans son rôle de demi-dieu, le terrain était déjà sensible.

Une micro-polémique taillée pour les réseaux

Le sujet a pris parce qu’il est visuel, immédiat, facile à détourner. Le torse de Maui, dans cette version 2026, est devenu un mini feuilleton à lui tout seul. Résultat, pas mal de messages ont présenté l’affaire comme une retouche volontaire de Disney.

Le problème, c’est que l’explication avancée par Dwayne Johnson est beaucoup moins spectaculaire que la théorie virale. Et, pour le coup, assez crédible.

La réponse de Dwayne Johnson est beaucoup plus simple

Lors du tour promotionnel du film, l’acteur a expliqué que les marques visibles sur le torse de Maui passaient justement autour des aréoles, et qu’elles pouvaient se perdre dans l’image à cause de tout ce qui bouge à l’écran. Il a aussi rappelé, avec son sens du show habituel, que les pectoraux du personnage sont imposants, ce qui n’aide pas à lire chaque détail au premier regard.

Sa réponse, traduite littéralement, donne le ton : « Voilà le truc, je ne vais pas tout révéler, mais on sait ce que c’est d’avoir des marquages sur toute la poitrine, et parfois, dans le cas de Maui, ces marquages sont autour de ses aréoles. Et parfois, ils se perdent juste dans les visuels parce qu’il y a beaucoup de choses qui bougent et se passent, et ses pectoraux sont gros, donc ils sont là. Alors dites aux dingues qui voulaient savoir où étaient les tétons de Maui de mettre la bande-annonce en pause, de la mettre en pause, de zoomer, et de regarder. »

En gros, pas d’effacement numérique assumé ici, mais un souci de lisibilité visuelle dans un design très chargé.

Le look de Maui était déjà observé sous toutes les coutures

Cette histoire arrive après d’autres moqueries en ligne sur l’apparence de Maui, notamment la perruque de Dwayne Johnson et son allure générale dans les bandes-annonces. Le débat ne date donc pas de la sortie en salles, il prolonge une méfiance plus large envers ce live-action.

Dans un entretien accordé à EW, l’acteur avait d’ailleurs reconnu que le costume avait profondément changé sa manière de jouer. Il parlait d’un ensemble de prothèses, de cheveux et de body représentant 40 pounds supplémentaires, avec un impact direct sur son jeu et sur sa liberté de performance. Il résumait ça ainsi : « La chose qui est devenue un défi, que j’ai dû gérer très vite, que je n’avais pas anticipée, c’était les prothèses, les cheveux, puis le corps. Cela ajoute 40 pounds sur vous. Il y a une liberté quand on joue, que ce soit comme acteur ou en chantant. Donc il a fallu que j’ajuste la manière de faire passer mes émotions à travers ces 40 pounds de prothèses, de cheveux et de corps que je portais. »

Et c’est sans doute là que l’affaire devient intéressante. Derrière la blague facile sur le torse de Maui, on voit surtout à quel point le moindre choix de design, dans les remakes d’aujourd’hui, devient un test public permanent.