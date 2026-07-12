Christopher Nolan refroidit la rumeur d’un remake culte des années 80

Alors que The Odyssey arrive en salles, Christopher Nolan a coupé court à une rumeur tenace sur Blue Thunder. Et sa réponse dit aussi quelque chose de sa méthode.

En bref Christopher Nolan nie le remake de Blue Thunder

Le réalisateur dit préférer Airwolf

Son rejet du smartphone éclaire sa méthode

La rumeur était séduisante. Elle est surtout fausse. Christopher Nolan a assuré qu’il ne travaillait pas sur un remake de Blue Thunder, ce film d’action et de science-fiction sorti en 1983 que certains imaginaient déjà relancé par le réalisateur de The Odyssey.

Dans un entretien accordé à Telegraph UK, le cinéaste a coupé court. Il dit n’avoir absolument aucune idée de l’origine de cette histoire et ajoute, avec un petit crochet pop culture assez parlant, qu’il a toujours été davantage fan de Airwolf. Résultat ? Un démenti propre, net, sans la moindre zone grise.

Une rumeur très précise, et un non sans détour

Si ce bruit avait pris, ce n’était pas par hasard. Depuis l’arrivée de The Odyssey au cinéma, beaucoup se demandent ce que fera ensuite Christopher Nolan. Après avoir adapté le poème épique d’Homer dans un grand film à l’ancienne, version péplum hollywoodien, on pouvait facilement projeter sur lui un autre terrain de jeu spectaculaire.

Mais non. Pas de remake de Blue Thunder. Et c’est intéressant, parce que la réponse ne laisse même pas la place au traditionnel flou promo qu’Hollywood adore entretenir.

Pourquoi Blue Thunder collait si bien à l’époque

Le plus ironique, c’est que l’idée n’était pas absurde. Blue Thunder suit un officier du LAPD, affecté au soutien aérien, qui découvre un complot visant à contrôler la ville grâce à un hélicoptère ultra-sophistiqué baptisé T.H.O.R., pour Tactical Helicopter Offensive Response.

Vu depuis 2026, le film a un angle presque trop évident. Surveillance, militarisation de l’espace urbain, machines pilotées à distance, montée de la guerre par drones. Bon, on comprend pourquoi certains ont trouvé le rapprochement avec Christopher Nolan crédible. Le sujet a ce mélange de paranoïa technologique et de grand spectacle qu’il sait manier.

Le paradoxe Nolan, chantre du cinéma premium sans smartphone

Autre détail qui compte, Christopher Nolan n’est probablement pas la personne la plus exposée à ce genre de rumeurs. Lui, le grand défenseur de l’expérience cinéma en salle, reste notoirement distant avec le numérique dans sa vie personnelle. Il n’a pas de smartphone et ne fréquente pas les réseaux sociaux où ce type de bruit se propage à vitesse folle.

Il explique d’ailleurs pourquoi avec une franchise assez rare. « En partie parce que je sais que j’y deviendrais horriblement accro. Je passerais tout mon temps à chercher des choses », dit-il.

Ce que son mode de vie dit de son prochain film

Ce refus de la distraction permanente n’est pas qu’une lubie. Pour Christopher Nolan, c’est une vraie méthode de travail. Il raconte que ses idées avancent dans ces moments où tout le monde, d’ordinaire, attrape son téléphone, en attendant un train, dans un aéroport ou au restaurant avant qu’un proche arrive.

C’est là, dit-il, qu’il trouve ce qu’il doit faire ensuite. Et c’est peut-être le point le plus intéressant de toute cette histoire. La rumeur Blue Thunder tombe, mais elle rappelle autre chose, le prochain film de Christopher Nolan naîtra sans doute dans un coin de silence, pas dans le vacarme du flux.