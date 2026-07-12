Disney+ envisage le gratuit, signe d’un vrai virage du streaming

Disney réfléchit à une formule gratuite avec pub pour Disney+. Derrière l’idée, un basculement plus large, poussé par YouTube et les plateformes sans abonnement.

En bref Disney+ étudie une offre gratuite avec publicité

Le vrai rival, c’est surtout YouTube

Disney cherche aussi de nouveaux formats

Le signal est assez clair, le streaming payant ne suffit plus à lui seul. Une partie du public glisse vers des plateformes gratuites, et Disney regarde de très près ce mouvement. Si Disney+ finit par lancer une formule sans abonnement, ce ne serait pas un geste généreux. Ce serait une réponse défensive.

Le gratuit n’est plus un détail dans la guerre du streaming

On pensait que la TV avait perdu face au streaming. En réalité, pas mal de spectateurs contournent maintenant les deux modèles classiques pour aller vers l’hébergement vidéo et les services gratuits. YouTube, surtout, prend une place de plus en plus lourde auprès de ceux qui ne veulent plus jongler avec des tarifs en hausse et des calendriers d’abonnement de plus en plus confus.

Les chiffres cités par Nielsen montrent pourquoi tout le secteur s’agite. En avril, YouTube, Tubi et la Roku Channel ont représenté ensemble presque 20 % du visionnage TV. Et YouTube, à lui seul, pesait 13,4 %. Vu comme ça, on comprend mieux pourquoi les groupes médias ne regardent plus le gratuit comme un sous-marché.

Chez Disney+, l’idée existe, mais elle reste au stade du chantier

Pour l’instant, rien n’est acté. La formule gratuite de Disney+ resterait au stade du brainstorming. Le sujet a été évoqué brièvement en interne par Adam Smith, responsable produit.

L’idée suivrait le modèle de Tubi ou de la Roku Channel, avec du contenu accessible sans frais, financé par une publicité plus fréquente. L’intérêt est double. Attirer des spectateurs réticents à s’engager sur la durée, et offrir aux annonceurs un nouveau terrain de jeu. Et sur ce point, le catalogue géant de Disney+ a du sens, parce que les services gratuits misent souvent sur le volume.

Un service qui cherche déjà une nouvelle forme

Ce projet ne tombe pas du ciel. Disney+ teste déjà d’autres pistes pour élargir son audience. La plateforme a commencé à explorer la vidéo verticale, ce qui dit beaucoup sur la façon dont les usages mobiles contaminent désormais le streaming premium.

Des rumeurs évoquent aussi un possible élargissement du modèle de contenus, dans le sillage de Netflix. Ce dernier a déjà tenté les formats courts, façon TikTok, avec des résultats irréguliers, mais jugés prometteurs. Clairement, le vieux réflexe, un gros catalogue horizontal et basta, ne suffit plus.

Pourquoi ce virage compte maintenant

Le timing n’a rien d’anodin. Disney a récemment dû réagir à la chute d’audience de Hulu en fusionnant le service avec Disney+, au point de permettre un accès via les identifiants Disney+. Sur le papier, c’est pratique. En pratique, il reste des problèmes de synchronisation avec certains bundles d’abonnement, et donc des conflits assez maladroits pour les utilisateurs.

Une offre gratuite avec pub, ouverte à tous, pourrait servir de porte d’entrée simple là où l’empilement d’abonnements devient pénible. Et c’est sans doute le point le plus important. Si Disney+ bouge, ce n’est pas juste pour copier un concurrent. C’est parce que le streaming entre dans une phase où l’enjeu n’est plus seulement de produire, mais de rester facile d’accès.