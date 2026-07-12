Netflix relance enfin sa série Twilight, et ça devient concret

Après deux ans sans nouvelles, la série animée Twilight de Netflix avance enfin. Un détail de casting suffit à montrer que le projet est bien sorti de l’ombre.

En bref Netflix lance un casting pour sa série Twilight

Jacob Black et Billy Black sont visés

Le projet animé avance enfin après deux ans

Un appel au casting, parfois, en dit plus qu’un teaser. Après deux ans de silence autour de sa série animée tirée de Twilight, Netflix montre enfin un signe concret d’avancement, avec la recherche de voix pour Jacob Black et Billy Black.

Un signe de vie, enfin tangible

Le projet n’est pas nouveau. En 2024, on apprenait que Netflix préparait une adaptation animée de Midnight Sun, le roman compagnon de Stephenie Meyer. Puis plus rien. Résultat ? Une série fantôme, du moins en apparence.

Cette fois, ça bouge pour de vrai. Un document de casting repéré et confirmé par What’s on Netflix indique que la production cherche des interprètes pour deux rôles récurrents en voix. Ce détail compte, parce qu’on ne parle plus d’un projet posé sur une étagère, mais d’une machine qui commence à s’assembler.

Ce n’est pas Twilight refait à l’identique

Il faut le rappeler, cette série ne repart pas du premier roman comme les films l’avaient fait. Elle s’appuie sur Midnight Sun, soit la même histoire que Twilight, mais racontée depuis le point de vue d’Edward plutôt que celui de Bella.

Ce n’est pas un petit ajustement narratif. Ça change le regard, l’équilibre émotionnel, et sans doute la place de certains personnages. Les cinq films portés par Kristen Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner avaient déjà fixé une imagerie très nette. L’animation peut justement créer une autre texture, plus intérieure, plus libre aussi.

Jacob et Billy donnent un indice sur la direction prise

Le premier rôle recherché est celui de Jacob Black. La production veut un acteur amérindien pour incarner en voix un adolescent, avec une tonalité décrite comme jeune, chaleureuse, enjouée, et légèrement rauque. Le personnage reste lié à sa famille et à sa culture, tout en développant son attirance pour Bella Swan.

Pour Billy Black, la série cherche aussi un acteur amérindien, cette fois avec une voix d’homme d’une fin de quarantaine ou d’une cinquantaine d’années. Le profil demandé insiste sur la gentillesse et la sagesse. Billy est présenté comme un ancien important de la tribu quileute, proche de Charlie Swan, et soumis à une forte pression pour protéger son fils et sa communauté face à l’aggravation des conflits avec les vampires.

Pourquoi il ne faut pas attendre ça demain

Bon, pas de date de sortie, et toujours aucun nom pour Edward ou Bella. Mais un casting lancé, c’est déjà un cap. Surtout en animation, où les calendriers sont longs et rarement indulgents.

La vraie info, elle est là. Netflix ne se contente plus de développer une idée autour de Twilight, la plateforme semble s’approcher d’une production complète. Et pour une licence qui cherche une seconde vie hors du cinéma, ce passage du concept au concret n’a rien d’anodin.