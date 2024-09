Netflix prépare une série TV animée Twilight basée sur Midnight Sun !

Préparez-vous à apporter une touche d'éclat à votre quotidien. Vous êtes prêt à briller de mille feux ?

Tl;dr Netflix développe une série animée basée sur l’univers de Twilight, Midnight Sun.

Ce roman, publié en 2020, raconte les événements de Twilight du point de vue d’Edward Cullen.

L’auteure, Stephanie Meyer, sera productrice exécutive de la série avec Sinead Daly.

Netflix investit massivement dans les programmes animés, notamment ceux inspirés de jeux vidéo.

Une nouvelle série animée Twilight en préparation sur Netflix

Netflix élargit son univers de programmation animée avec une nouvelle série inspirée de l’univers de Twilight. Cette fois, il s’agit d’une adaptation animée de Midnight Sun, une œuvre qui explore les événements du premier roman de la saga du point de vue d’Edward Cullen, l’un des personnages principaux.

Midnight Sun : le point de vue d’Edward Cullen

Publié en 2020, Midnight Sun est une compagnon du roman original Twilight. Il offre aux lecteurs une nouvelle perspective en racontant l’histoire d’amour entre Bella Swan et Edward Cullen du point de vue de ce dernier, décrit comme un « lion masochiste malade » tombant pour une « agneau stupide ».

Une équipe de production de renom

La série sera produite par Stephanie Meyer, l’auteure des romans à succès, et Sinead Daly, qui sera également à la tête de l’équipe de scénaristes. Daly a précédemment travaillé sur des séries telles que Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond, Dirk Gently’s Holistic Detective Agency et The Get Down.

Bien que les détails sur l’équipe artistique, le casting et la date de sortie restent à dévoiler, l’annonce de cette nouvelle série a déjà suscité beaucoup de curiosité. L’interprétation des personnages iconiques dans un format animé et la recréation des scènes marquantes du roman seront des défis de taille pour l’équipe de production.

Investissement massif de Netflix dans l’animation

Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’un investissement massif de Netflix dans les programmes animés. La plateforme de streaming a récemment acquis plusieurs séries inspirées de franchises de jeux vidéo, telles que Arcane, Tomb Raider et Minecraft.