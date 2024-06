Twilight : un détail subtil annonce dès le départ que Bella deviendra une Cullen

Écrit par Stephenie Meyer, Twilight est une saga romantique fantastique qui suit l'histoire d'amour entre Bella Swan, une adolescente humaine, et Edward Cullen, un vampire. Le récit explore les défis et les dangers de leur relation interdite dans un univers où humains, vampires et loups-garous coexistent.

Tl;dr Bella Swan était destinée à devenir un vampire Cullen dans la saga Twilight.

Bella a vécu des situations reflétant les moments clés de chaque membre Cullen.

Edward Cullen savait depuis toujours que Bella deviendrait un vampire.

La saga Twilight fait preuve de subtilité en connectant Bella à sa future famille.

Les destins entrelacés de Bella Swan et la famille Cullen

Dans la saga Twilight, Bella Swan, interprétée par Kristen Stewart, est passée de mortelle à vampire, devenant ainsi une Cullen. Ce changement n’était pas une surprise. Bella était destinée à devenir un vampire, plus précisément un vampire Cullen. Cette saga, commencée en 2005 avec le premier roman de Stephenie Meyer, a changé le genre du vampire. Elle nous a introduit à un monde unique où les vampires, les humains et les loups-garous coexistent.

Une préparation subtile pour Bella à sa future transformation

Au cours de la saga Twilight, Bella a vécu des situations qui ont recréé ou reflété des moments clés que chaque membre de la famille Cullen a vécu avant ou après leur transformation. Ces expériences, bien que troublantes, ont préparé Bella à sa transformation imminente et à sa future vie en tant que vampire. Les vampires de la saga Twilight sont différents de l’image classique que nous avons d’eux. Ils se nourrissent de sang, mais contrairement aux vampires classiques, ils ne meurent pas lorsqu’ils sont touchés par le soleil. Leur peau brille comme si elle était constituée de minuscules diamants. Chaque vampire a des capacités spéciales ou “pouvoirs”.

Edward Cullen : le protecteur omniscient

Edward Cullen, le premier transformé par Carlisle, a toujours su que Bella deviendrait un vampire. Grâce à sa capacité à lire dans les pensées d’Alice, qui peut voir l’avenir, Edward a pu voir différents résultats impliquant Bella : un où il la tuait, un où il la quittait et un où elle devenait un vampire. Alice et Edward ont travaillé sur ces scénarios possibles et ont réalisé que le seul véritablement possible était celui où Bella devenait un vampire.

Une critique équilibrée de la saga Twilight

La saga Twilight a été largement critiquée, et ce, à juste titre. Cependant, il y a aussi des éléments louables. Parmi eux, la manière subtile et intelligente dont Bella est connectée à sa future famille. Ces petites touches délicates ont probablement rendu Bella plus consciente et empathique envers les tragédies des Cullens, tout en la préparant à ses propres tragédies inévitables lorsqu’elle est devenue un vampire.