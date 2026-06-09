Masters of the Universe, ces absents qui pèsent déjà sur la suite

Le film live-action a ramené plusieurs figures cultes, mais cinq noms manquent encore à l’appel. Et la suite a déjà semé assez d’indices pour eux.

En bref La suite potentielle est déjà balisée

Cinq personnages manquent encore vraiment

Leur arrivée élargirait fortement l’univers

Le plus intéressant, avec Masters of the Universe, n’est pas seulement ce qu’il montre. C’est ce qu’il retient. Le film live-action, actuellement au cinéma, a déjà remis pas mal de figures sur l’échiquier, mais il laisse aussi une série de traces très visibles pour un deuxième épisode. Et elles pointent toutes vers les mêmes absents.

Le film a ouvert des portes sans encore les franchir

D’abord, il y a cette logique de teasing assez nette. Une scène post-générique montre Orko, avec un design fidèle à la série d’origine, pendant qu’une autre donne un premier aperçu de She-Ra et de la Sword of Protection. À cela s’ajoute un appel de détresse venu d’Avion à la fin du film, sans résolution avant le générique.

Ce détail compte, parce qu’il renvoie directement à Stratos, chef des hommes-oiseaux d’Avion et allié habituel de He-Man, Teela et des héros d’Eternia. En gros, le film plante des graines très claires sans encore les faire pousser.

Des héros absents qui changeraient l’échelle du récit

Si Stratos débarque, l’intérêt ne tient pas seulement au clin d’œil pour les fans. Il permettrait d’ouvrir l’histoire au-delà de Castle Grayskull et de Snake Mountain, avec en prime des scènes de combat aérien qui changeraient tout de suite la grammaire du film. C’est le genre d’ajout qui donne de l’air à une franchise.

Même chose pour She-Ra. Le post-générique la place déjà dans le paysage, et sa présence ferait basculer le récit vers une partie de la famille du prince Adam qu’il ne connaît pas encore. Ce n’est pas juste un nouveau visage fort, c’est une extension naturelle de l’intrigue familiale désormais que Prince Adam a retrouvé les siens.

Et puis il y a Orko. Son apparition est brève, mais elle valide une chose, l’équipe du film sait le rendre crédible en live-action. Sa magie imprévisible et son ton plus léger pourraient apporter un vrai contrepoint au reste du groupe. Pas gadget, clairement.

Côté méchants, le vrai manque ne se limite pas à Skeletor

Le premier absent évident reste Panthor, la panthère violette de Skeletor. Le premier film montre bien Cringer, et si la suite donne davantage de place à sa version Battle Cat, ne pas faire entrer Panthor dans l’équation serait étrange. Le duel entre les deux s’impose presque tout seul.

Mais le gros morceau, c’est Hordak. La fin du film neutralise la menace immédiate de Skeletor, même si celui-ci devrait encore compter dans la suite. Du coup, faire arriver son ancien mentor a du sens. Hordak et Skeletor se sont séparés après l’enlèvement d’Adora, et l’état actuel de Skeletor ouvre justement un créneau pour voir Hordak tenter de prendre Eternia pour lui-même.

Vous voyez le tableau. Ces cinq absents ne servent pas juste à compléter une vitrine de personnages, ils redessinent déjà l’échelle de la suite, entre héritage, territoire et nouveau centre de gravité pour la menace.